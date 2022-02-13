Организаторы фестиваля New/Open Showcase утверждают, что отмена концерта не связана с COVID-19 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Хип-поп исполнитель Noize MC (сценическое имя Ивана Алексеева) отменил концерт за несколько часов до начала выступления из-за травмы. Однако один из поклонников артиста, который видел того в коридоре, сомневается в правдивости этой информации. Об этом организаторы фестиваля New/Open Showcase сообщили в Instagram.

«Травмировал руку, он не может играть на гитаре (мы тоже расстроены, приехали из Челябинска, но это действительно непредвиденные обстоятельства», — сообщил в комментариях к посту в Instagram пользователь под ником evkyoster.

Другой пользователь под ником yanhjort утверждает, что видел артиста в коридоре. «Я на фестивале был, он шел видимо с организатором или с менеджером, в фойе на втором этаже МТС-холла. Зашел в лифт и уехал. Был в спортивном костюме, но никакого гипса не было. У него была оверсайз кофта, может под ней, конечно, что-то». Однако пресс-атташе фестиваля New/Open Showcase Григорий Колмогоров подтвердил URA.RU, что причиной отмены концерта стала травма руки артиста.

Ранее сообщалось, что Noize MC 13 февраля отменил концерт в Екатеринбурге. Организаторы фестиваля отмечают, что деньги за приобретенные билеты будут возмещены в полном объеме.

Поклонники уверены, что концерт отменили из-за травмы руки Комментарий к посту об отмене концерта в аккаунте шоукейс-фестиваля New/Open

Некоторые видели артиста здоровым Комментарий к посту об отмене концерта в аккаунте шоукейс-фестиваля New/Open