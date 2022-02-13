Noize MC отменил выступление в Екатеринбурге

Noize MC не выступит в Екатеринбурге из-за травмы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российский хип-поп исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) отменил выступление в Екатеринбурге, которое должно было состояться в рамках фестиваля New/Open Showcase. Об этом говорится на официальной страничке фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие любители музыки и гости фестиваля New/Open Showcase, к сожалению, в связи с травмой (Noize MC) (не связано с COVID-19) выступление, запланированное на 13 февраля в рамках шоукейс-фестиваля New/Open, отменяется», — говорится в заявлении.

Организаторы фестиваля отмечают, что деньги за приобретенные билеты будут возмещены в полном объеме. Сделать возврат можно в течение двух недель, обратившись в место приобретения билетов.

В Екатеринбурге с 11 по 13 февраля проходит фестиваль молодых музыкантов New/Open Showcase. Это конференция, профессиональная ярмарка и шоукейс-фестиваль актуальной музыки. Экспертами фестиваля стали ведущие представители музыкальной индустрии. Одним из хедлайнеров должен был стать Noize MC.