Noize MC отменил выступление в Екатеринбурге

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Выступление Noize MC на фестивале
Noize MC не выступит в Екатеринбурге из-за травмы Фото:

Российский хип-поп исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) отменил выступление в Екатеринбурге, которое должно было состояться в рамках фестиваля New/Open Showcase. Об этом говорится на официальной страничке фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие любители музыки и гости фестиваля New/Open Showcase, к сожалению, в связи с травмой (Noize MC) (не связано с COVID-19) выступление, запланированное на 13 февраля в рамках шоукейс-фестиваля New/Open, отменяется», — говорится в заявлении.

Организаторы фестиваля отмечают, что деньги за приобретенные билеты будут возмещены в полном объеме. Сделать возврат можно в течение двух недель, обратившись в место приобретения билетов.

В Екатеринбурге с 11 по 13 февраля проходит фестиваль молодых музыкантов New/Open Showcase. Это конференция, профессиональная ярмарка и шоукейс-фестиваль актуальной музыки. Экспертами фестиваля стали ведущие представители музыкальной индустрии. Одним из хедлайнеров должен был стать Noize MC.

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Российский хип-поп исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) отменил выступление в Екатеринбурге, которое должно было состояться в рамках фестиваля New/Open Showcase. Об этом говорится на официальной страничке фестиваля в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие любители музыки и гости фестиваля New/Open Showcase, к сожалению, в связи с травмой (Noize MC) (не связано с COVID-19) выступление, запланированное на 13 февраля в рамках шоукейс-фестиваля New/Open, отменяется», — говорится в заявлении. Организаторы фестиваля отмечают, что деньги за приобретенные билеты будут возмещены в полном объеме. Сделать возврат можно в течение двух недель, обратившись в место приобретения билетов. В Екатеринбурге с 11 по 13 февраля проходит фестиваль молодых музыкантов New/Open Showcase. Это конференция, профессиональная ярмарка и шоукейс-фестиваль актуальной музыки. Экспертами фестиваля стали ведущие представители музыкальной индустрии. Одним из хедлайнеров должен был стать Noize MC.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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