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Рогозин обсудил с челябинским губернатором секретный проект

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Рогозин (справа) и губернатор Алексей Текслер обсудили перспективы челябинских предприятий Роскосмоса Фото:

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер 14 февраля провели переговоры в Челябинске, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. На встрече обсуждали деятельность и перспективы развития предприятий Роскосмоса на Южном Урале, а также разработанный Уральским научно-образовательным центром (НОЦ) проект многоразовой ракеты-носителя. Рогозин также обсуждал с Текслером некий проект, связанный с Миассом.

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«Предложение высоко оценили наши головные институты — ЦНИИмаш и Центр Келдыша. Обещаю, что возьму этот проект под личный контроль, чтобы он из научно-исследовательского перетек в опытно-производственную работу», — цитирует слова Рогозина, пообещавшего на этой неделе провести обсуждение проекта по ВКС, пресс-служба.

Также стороны обсудили производство современных трамваев на Усть-Катавском вагоностроительном завод (УКВЗ). За несколько последних лет там приобрели 64 вагона для Челябинска и Магнитогорска, а проект строительства метротрама в областном центре потребует увеличить закупки в разы. Соответственно, власти региона готовы поддержать предприятие, а Рогозин пообещал и далее развивать гражданское направление его работы.

«Сегодняшняя моя поездка связана с посещением Миасса — ГРЦ имени В.П. Макеева. Надеюсь, в течение года страна узнает, почему это важно», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Инспекция Государственного ракетного центр имени Макеева была основной целью приезда Рогозина. Предприятие выступает головным разработчиком жидкостных и твердотопливных ракетных комплексов стратегического назначения и работает во взаимодействии с Миасским и Златоустовским машиностроительными заводами.

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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер 14 февраля провели переговоры в Челябинске, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. На встрече обсуждали деятельность и перспективы развития предприятий Роскосмоса на Южном Урале, а также разработанный Уральским научно-образовательным центром (НОЦ) проект многоразовой ракеты-носителя. Рогозин также обсуждал с Текслером некий проект, связанный с Миассом. «Предложение высоко оценили наши головные институты — ЦНИИмаш и Центр Келдыша. Обещаю, что возьму этот проект под личный контроль, чтобы он из научно-исследовательского перетек в опытно-производственную работу», — цитирует слова Рогозина, пообещавшего на этой неделе провести обсуждение проекта по ВКС, пресс-служба. Также стороны обсудили производство современных трамваев на Усть-Катавском вагоностроительном завод (УКВЗ). За несколько последних лет там приобрели 64 вагона для Челябинска и Магнитогорска, а проект строительства метротрама в областном центре потребует увеличить закупки в разы. Соответственно, власти региона готовы поддержать предприятие, а Рогозин пообещал и далее развивать гражданское направление его работы. «Сегодняшняя моя поездка связана с посещением Миасса — ГРЦ имени В.П. Макеева. Надеюсь, в течение года страна узнает, почему это важно», — подчеркнул глава Роскосмоса. Инспекция Государственного ракетного центр имени Макеева была основной целью приезда Рогозина. Предприятие выступает головным разработчиком жидкостных и твердотопливных ракетных комплексов стратегического назначения и работает во взаимодействии с Миасским и Златоустовским машиностроительными заводами.
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