Уральский вуз, выпускающий генпрокуроров РФ, переименовали

14 февраля 2022 в 21:10 Размер текста - 17 +

УрГЮУ получил новое имя — в честь знаменитого юриста Вениамина Яковлева Фото: Анна Майорова © URA.RU Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ) в Екатеринбурге получил имя Вениамина Яковлева — бывшего министра юстиции СССР и соавтора Конституции РФ. Соответствующий приказ подписал замминистра науки России Дмитрий Афанасьев. Копия документа есть у URA.RU. «Приказываю переименовать Уральский государственный юридический университет в Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева», — говорится в приказе. Этим же документом вносятся изменения в устав вуза, согласно которым во всех официальных документах УрГУЮ теперь должен называться по-новому. Ректору университета Владимиру Бублику поручено проследить, чтобы переименование прошло корректно — в соответствии с законом. УрГЮУ известен своими именитыми выпускниками. Вуз считается главной альма-матер будущих сотрудников Генпрокуратуры России. Университет заканчивали экс-генпрокурор Юрий Чайка, его первый зам Александр Буксман, заместитель генпрокурора России Виктор Гринь, экс-прокурор Республики Дагестан Рамазан Шахнавазов. Также выпускниками числятся депутат Госдумы Павел Крашенинников, соавтор Конституции РФ Сергей Алексеев и другие знаменитые юристы. В 1953 году вуз окончил и Вениамин Яковлев. Впоследствии он 15 лет занимал пост проректора, затем работал министром юстиции СССР и председателем Высшего арбитражного суда СССР. В 1993 году был одним из тех, кто разрабатывал первую Конституцию РФ. Яковлев скончался в 2018 году, ему было 86 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ) в Екатеринбурге получил имя Вениамина Яковлева — бывшего министра юстиции СССР и соавтора Конституции РФ. Соответствующий приказ подписал замминистра науки России Дмитрий Афанасьев. Копия документа есть у URA.RU. «Приказываю переименовать Уральский государственный юридический университет в Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева», — говорится в приказе. Этим же документом вносятся изменения в устав вуза, согласно которым во всех официальных документах УрГУЮ теперь должен называться по-новому. Ректору университета Владимиру Бублику поручено проследить, чтобы переименование прошло корректно — в соответствии с законом. УрГЮУ известен своими именитыми выпускниками. Вуз считается главной альма-матер будущих сотрудников Генпрокуратуры России. Университет заканчивали экс-генпрокурор Юрий Чайка, его первый зам Александр Буксман, заместитель генпрокурора России Виктор Гринь, экс-прокурор Республики Дагестан Рамазан Шахнавазов. Также выпускниками числятся депутат Госдумы Павел Крашенинников, соавтор Конституции РФ Сергей Алексеев и другие знаменитые юристы. В 1953 году вуз окончил и Вениамин Яковлев. Впоследствии он 15 лет занимал пост проректора, затем работал министром юстиции СССР и председателем Высшего арбитражного суда СССР. В 1993 году был одним из тех, кто разрабатывал первую Конституцию РФ. Яковлев скончался в 2018 году, ему было 86 лет.