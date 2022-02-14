Свердловский драмтеатр запланировал масштабный ремонт 15 февраля 2022 в 15:27 Размер текста - 17 + Предстоит благоустроить территорию у театра Фото: Александр Мамаев © URA.RU Свердловский драмтеатр объявил конкурс, победитель которого благоустроит прилегающую к театру территорию. Документ опубликован на портале госзакупок. «Объявляется конкурс на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации и определения сметной стоимости благоустройства территории для нужд ГАУК СО „Свердловский государственный академический театр драмы“. Начальная цена — 4 000 000 рублей», — говорится в аукционной документации. Дата подведения итогов 24 февраля. В перечень работ входят ремонт лестниц перед главным входом в театр, обеспечение доступа для маломобильных групп, освещение территории, установка видеонаблюдения, озеленение территории, функциональное зонирование. Свердловский академический театр драмы переехал в здание на Октябрьской площади в 1990 году. Реконструкция здания планировалась летом 2020 года, но дату перенесли на неопределенный срок. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Свердловский драмтеатр объявил конкурс, победитель которого благоустроит прилегающую к театру территорию. Документ опубликован на портале госзакупок. «Объявляется конкурс на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации и определения сметной стоимости благоустройства территории для нужд ГАУК СО „Свердловский государственный академический театр драмы“. Начальная цена — 4 000 000 рублей», — говорится в аукционной документации. Дата подведения итогов 24 февраля. В перечень работ входят ремонт лестниц перед главным входом в театр, обеспечение доступа для маломобильных групп, освещение территории, установка видеонаблюдения, озеленение территории, функциональное зонирование. Свердловский академический театр драмы переехал в здание на Октябрьской площади в 1990 году. Реконструкция здания планировалась летом 2020 года, но дату перенесли на неопределенный срок. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям