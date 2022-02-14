Свердловский драмтеатр запланировал масштабный ремонт

Свердловский драмтеатр объявил конкурс, победитель которого благоустроит прилегающую к театру территорию. Документ опубликован на портале госзакупок.
«Объявляется конкурс на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации и определения сметной стоимости благоустройства территории для нужд ГАУК СО „Свердловский государственный академический театр драмы“. Начальная цена — 4 000 000 рублей», — говорится в аукционной документации.
Дата подведения итогов 24 февраля. В перечень работ входят ремонт лестниц перед главным входом в театр, обеспечение доступа для маломобильных групп, освещение территории, установка видеонаблюдения, озеленение территории, функциональное зонирование.
Свердловский академический театр драмы переехал в здание на Октябрьской площади в 1990 году. Реконструкция здания планировалась летом 2020 года, но дату перенесли на неопределенный срок.
Свердловский драмтеатр объявил конкурс, победитель которого благоустроит прилегающую к театру территорию. Документ опубликован на портале госзакупок. «Объявляется конкурс на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации и определения сметной стоимости благоустройства территории для нужд ГАУК СО „Свердловский государственный академический театр драмы“. Начальная цена — 4 000 000 рублей», — говорится в аукционной документации. Дата подведения итогов 24 февраля. В перечень работ входят ремонт лестниц перед главным входом в театр, обеспечение доступа для маломобильных групп, освещение территории, установка видеонаблюдения, озеленение территории, функциональное зонирование. Свердловский академический театр драмы переехал в здание на Октябрьской площади в 1990 году. Реконструкция здания планировалась летом 2020 года, но дату перенесли на неопределенный срок.