14 февраля 2022

Свердловский драмтеатр запланировал масштабный ремонт

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, драмтеатр, октябрьская площадь, радуга, фонтан шар
Предстоит благоустроить территорию у театра Фото:

Свердловский драмтеатр объявил конкурс, победитель которого благоустроит прилегающую к театру территорию. Документ опубликован на портале госзакупок.

«Объявляется конкурс на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации и определения сметной стоимости благоустройства территории для нужд ГАУК СО „Свердловский государственный академический театр драмы“. Начальная цена — 4 000 000 рублей», — говорится в аукционной документации.

Дата подведения итогов 24 февраля. В перечень работ входят ремонт лестниц перед главным входом в театр, обеспечение доступа для маломобильных групп, освещение территории, установка видеонаблюдения, озеленение территории, функциональное зонирование.

Свердловский академический театр драмы переехал в здание на Октябрьской площади в 1990 году. Реконструкция здания планировалась летом 2020 года, но дату перенесли на неопределенный срок.

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Свердловский драмтеатр объявил конкурс, победитель которого благоустроит прилегающую к театру территорию. Документ опубликован на портале госзакупок. «Объявляется конкурс на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации и определения сметной стоимости благоустройства территории для нужд ГАУК СО „Свердловский государственный академический театр драмы“. Начальная цена — 4 000 000 рублей», — говорится в аукционной документации. Дата подведения итогов 24 февраля. В перечень работ входят ремонт лестниц перед главным входом в театр, обеспечение доступа для маломобильных групп, освещение территории, установка видеонаблюдения, озеленение территории, функциональное зонирование. Свердловский академический театр драмы переехал в здание на Октябрьской площади в 1990 году. Реконструкция здания планировалась летом 2020 года, но дату перенесли на неопределенный срок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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