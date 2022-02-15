15 февраля 2022

Свердловские власти готовы обсудить отмену удаленки для студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский федеральный университет. Екатеринбург, урфу, студенты, лестница, студенты урфу, лестница урфу
Вопрос о выходе студентов колледжей на очное обучение обсудят не ранее 21 февраля Фото:
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Коронавирус COVID-19

Свердловские власти рассмотрят снятие ограничения на очное присутствие студентов колледжей и спецучилищ региона на следующей неделе. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на онлайн-брифинге по антикоронавирусным мерам, который проходил 16 февраля и транслировался на официальной странице Свердловской области во «ВКонтакте».

«Если обстановка продолжит улучшаться, то на следующей неделе будет рассмотрен вопрос о том, чтобы студенты колледжей и техникумов вышли с удаленки», — сообщил Креков. Он уточнил, что в университетах руководства действуют по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что студентов свердловских колледжей отправили учиться профессиям домой. Но им дали привилегию — подростки со студенческими билетами смогли посещать торговые центры, в то время, как иные несовершеннолетние получили запрет.

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Свердловские власти рассмотрят снятие ограничения на очное присутствие студентов колледжей и спецучилищ региона на следующей неделе. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на онлайн-брифинге по антикоронавирусным мерам, который проходил 16 февраля и транслировался на официальной странице Свердловской области во «ВКонтакте». «Если обстановка продолжит улучшаться, то на следующей неделе будет рассмотрен вопрос о том, чтобы студенты колледжей и техникумов вышли с удаленки», — сообщил Креков. Он уточнил, что в университетах руководства действуют по своему усмотрению. Ранее сообщалось, что студентов свердловских колледжей отправили учиться профессиям домой. Но им дали привилегию — подростки со студенческими билетами смогли посещать торговые центры, в то время, как иные несовершеннолетние получили запрет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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