Свердловские власти готовы обсудить отмену удаленки для студентов

Свердловские власти рассмотрят снятие ограничения на очное присутствие студентов колледжей и спецучилищ региона на следующей неделе. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на онлайн-брифинге по антикоронавирусным мерам, который проходил 16 февраля и транслировался на официальной странице Свердловской области во «ВКонтакте».
«Если обстановка продолжит улучшаться, то на следующей неделе будет рассмотрен вопрос о том, чтобы студенты колледжей и техникумов вышли с удаленки», — сообщил Креков. Он уточнил, что в университетах руководства действуют по своему усмотрению.
Ранее сообщалось, что студентов свердловских колледжей отправили учиться профессиям домой. Но им дали привилегию — подростки со студенческими билетами смогли посещать торговые центры, в то время, как иные несовершеннолетние получили запрет.
Свердловские власти рассмотрят снятие ограничения на очное присутствие студентов колледжей и спецучилищ региона на следующей неделе. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на онлайн-брифинге по антикоронавирусным мерам, который проходил 16 февраля и транслировался на официальной странице Свердловской области во «ВКонтакте». «Если обстановка продолжит улучшаться, то на следующей неделе будет рассмотрен вопрос о том, чтобы студенты колледжей и техникумов вышли с удаленки», — сообщил Креков. Он уточнил, что в университетах руководства действуют по своему усмотрению. Ранее сообщалось, что студентов свердловских колледжей отправили учиться профессиям домой. Но им дали привилегию — подростки со студенческими билетами смогли посещать торговые центры, в то время, как иные несовершеннолетние получили запрет.