Свердловские власти готовы обсудить отмену удаленки для студентов

16 февраля 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

Вопрос о выходе студентов колледжей на очное обучение обсудят не ранее 21 февраля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Свердловские власти рассмотрят снятие ограничения на очное присутствие студентов колледжей и спецучилищ региона на следующей неделе. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на онлайн-брифинге по антикоронавирусным мерам, который проходил 16 февраля и транслировался на официальной странице Свердловской области во «ВКонтакте». «Если обстановка продолжит улучшаться, то на следующей неделе будет рассмотрен вопрос о том, чтобы студенты колледжей и техникумов вышли с удаленки», — сообщил Креков. Он уточнил, что в университетах руководства действуют по своему усмотрению. Ранее сообщалось, что студентов свердловских колледжей отправили учиться профессиям домой. Но им дали привилегию — подростки со студенческими билетами смогли посещать торговые центры, в то время, как иные несовершеннолетние получили запрет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловские власти рассмотрят снятие ограничения на очное присутствие студентов колледжей и спецучилищ региона на следующей неделе. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на онлайн-брифинге по антикоронавирусным мерам, который проходил 16 февраля и транслировался на официальной странице Свердловской области во «ВКонтакте». «Если обстановка продолжит улучшаться, то на следующей неделе будет рассмотрен вопрос о том, чтобы студенты колледжей и техникумов вышли с удаленки», — сообщил Креков. Он уточнил, что в университетах руководства действуют по своему усмотрению. Ранее сообщалось, что студентов свердловских колледжей отправили учиться профессиям домой. Но им дали привилегию — подростки со студенческими билетами смогли посещать торговые центры, в то время, как иные несовершеннолетние получили запрет.