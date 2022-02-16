«Уральский пельмень» Рожков не узнал себя на портрете

17 февраля 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Андрею Рожкову подарили его портрет и морской пейзаж Фото: Анна Майорова © URA.RU Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков получил подарок от волонтера Евгения Гладких, который помогает детям со СМА. На встрече мужчина подарил юмористу его портрет и пейзаж с яхтой. Однако Рожков не узнал себя на изображении. «Смотрите, какой замечательный человек! А кто это?» — цитирует Рожкова, которому вручили портрет, «КП-Урал». Также актер признался, что немного скептически относится к подаркам в виде портретов. Но добавил, что ему всегда приятно, если рисунки присылают дети, ведь они точно подмечают черты и характер человека. Морскому пейзажу актер обрадовался больше. «Вот это красота! Мне кажется, это на Крым похоже», — прокомментировал Андрей Рожков. Подарки звезде «Уральских пельменей» вручил волонтер Евгений Гладких. Он рисует картины, которые продает, чтобы собрать деньги на лекарство и реабилитацию для детей с СМА. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков получил подарок от волонтера Евгения Гладких, который помогает детям со СМА. На встрече мужчина подарил юмористу его портрет и пейзаж с яхтой. Однако Рожков не узнал себя на изображении. «Смотрите, какой замечательный человек! А кто это?» — цитирует Рожкова, которому вручили портрет, «КП-Урал». Также актер признался, что немного скептически относится к подаркам в виде портретов. Но добавил, что ему всегда приятно, если рисунки присылают дети, ведь они точно подмечают черты и характер человека. Морскому пейзажу актер обрадовался больше. «Вот это красота! Мне кажется, это на Крым похоже», — прокомментировал Андрей Рожков. Подарки звезде «Уральских пельменей» вручил волонтер Евгений Гладких. Он рисует картины, которые продает, чтобы собрать деньги на лекарство и реабилитацию для детей с СМА.