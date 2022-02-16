16 февраля 2022

«Уральский пельмень» Рожков не узнал себя на портрете

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Интервью с Андреем Рожковым. Екатеринбург, смех, рожков андрей
Андрею Рожкову подарили его портрет и морской пейзаж Фото:

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков получил подарок от волонтера Евгения Гладких, который помогает детям со СМА. На встрече мужчина подарил юмористу его портрет и пейзаж с яхтой. Однако Рожков не узнал себя на изображении.

«Смотрите, какой замечательный человек! А кто это?» — цитирует Рожкова, которому вручили портрет, «КП-Урал».

Также актер признался, что немного скептически относится к подаркам в виде портретов. Но добавил, что ему всегда приятно, если рисунки присылают дети, ведь они точно подмечают черты и характер человека. Морскому пейзажу актер обрадовался больше. «Вот это красота! Мне кажется, это на Крым похоже», — прокомментировал Андрей Рожков.

Подарки звезде «Уральских пельменей» вручил волонтер Евгений Гладких. Он рисует картины, которые продает, чтобы собрать деньги на лекарство и реабилитацию для детей с СМА.

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Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков получил подарок от волонтера Евгения Гладких, который помогает детям со СМА. На встрече мужчина подарил юмористу его портрет и пейзаж с яхтой. Однако Рожков не узнал себя на изображении. «Смотрите, какой замечательный человек! А кто это?» — цитирует Рожкова, которому вручили портрет, «КП-Урал». Также актер признался, что немного скептически относится к подаркам в виде портретов. Но добавил, что ему всегда приятно, если рисунки присылают дети, ведь они точно подмечают черты и характер человека. Морскому пейзажу актер обрадовался больше. «Вот это красота! Мне кажется, это на Крым похоже», — прокомментировал Андрей Рожков. Подарки звезде «Уральских пельменей» вручил волонтер Евгений Гладких. Он рисует картины, которые продает, чтобы собрать деньги на лекарство и реабилитацию для детей с СМА.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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