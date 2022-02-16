«Уральский пельмень» Рожков не узнал себя на портрете

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков получил подарок от волонтера Евгения Гладких, который помогает детям со СМА. На встрече мужчина подарил юмористу его портрет и пейзаж с яхтой. Однако Рожков не узнал себя на изображении.
«Смотрите, какой замечательный человек! А кто это?» — цитирует Рожкова, которому вручили портрет, «КП-Урал».
Также актер признался, что немного скептически относится к подаркам в виде портретов. Но добавил, что ему всегда приятно, если рисунки присылают дети, ведь они точно подмечают черты и характер человека. Морскому пейзажу актер обрадовался больше. «Вот это красота! Мне кажется, это на Крым похоже», — прокомментировал Андрей Рожков.
Подарки звезде «Уральских пельменей» вручил волонтер Евгений Гладких. Он рисует картины, которые продает, чтобы собрать деньги на лекарство и реабилитацию для детей с СМА.
Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков получил подарок от волонтера Евгения Гладких, который помогает детям со СМА. На встрече мужчина подарил юмористу его портрет и пейзаж с яхтой. Однако Рожков не узнал себя на изображении. «Смотрите, какой замечательный человек! А кто это?» — цитирует Рожкова, которому вручили портрет, «КП-Урал». Также актер признался, что немного скептически относится к подаркам в виде портретов. Но добавил, что ему всегда приятно, если рисунки присылают дети, ведь они точно подмечают черты и характер человека. Морскому пейзажу актер обрадовался больше. «Вот это красота! Мне кажется, это на Крым похоже», — прокомментировал Андрей Рожков. Подарки звезде «Уральских пельменей» вручил волонтер Евгений Гладких. Он рисует картины, которые продает, чтобы собрать деньги на лекарство и реабилитацию для детей с СМА.