Первый канал рассказал историю о жертвах свердловского альфонса. Все они остались с долгами и детьми

18 февраля 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

История вышла в эфир 18 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Березовском (Свердловская область) обнаружили афериста-любовника. Альфонс Андрей Кочетков брал на «возлюбленных» кредиты, чтобы рассчитаться с долгами перед другими пассиями. «[Светлана Тимошенко] встряла [из-за него] в ипотеку. Потом, как оказалось, деньги для нее [Кочетков] брал у других [девушек]. У него их было то ли шесть, то ли семь, список до сих пор пополняется», — рассказали историю жительницы Березовского в эфире программы «Человек и закон», вышедшей 18 февраля на Первом канале. Светлана познакомилась с молодым человеком, который ей понравился. Спустя время, он начал занимать у нее деньги. В последствии, Светлана Тимошенко забеременела, он уговорил ее пожениться и взять ипотеку, при условии, что девушка оформит договор на себя. До развода аферист продал две машины Светланы и набрал на ее имя кредитов, в общей сложности женщина потеряла около 1,5 млн рублей. По ее словам, Кочетков от каждой своей жертвы добивался ее беременности, так как, по его мнению, из женщины в положении было проще выманить деньги. Знакомиться с женщинами ему помогал новый закон, позволяющий не вносить записи о браке в паспорт. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Березовском (Свердловская область) обнаружили афериста-любовника. Альфонс Андрей Кочетков брал на «возлюбленных» кредиты, чтобы рассчитаться с долгами перед другими пассиями. «[Светлана Тимошенко] встряла [из-за него] в ипотеку. Потом, как оказалось, деньги для нее [Кочетков] брал у других [девушек]. У него их было то ли шесть, то ли семь, список до сих пор пополняется», — рассказали историю жительницы Березовского в эфире программы «Человек и закон», вышедшей 18 февраля на Первом канале. Светлана познакомилась с молодым человеком, который ей понравился. Спустя время, он начал занимать у нее деньги. В последствии, Светлана Тимошенко забеременела, он уговорил ее пожениться и взять ипотеку, при условии, что девушка оформит договор на себя. До развода аферист продал две машины Светланы и набрал на ее имя кредитов, в общей сложности женщина потеряла около 1,5 млн рублей. По ее словам, Кочетков от каждой своей жертвы добивался ее беременности, так как, по его мнению, из женщины в положении было проще выманить деньги. Знакомиться с женщинами ему помогал новый закон, позволяющий не вносить записи о браке в паспорт.