На вокзале в Екатеринбурге переложат плитку за 35 млн рублей

В запланированные работы входит замена плитки и освещения Фото: Анна Майорова © URA.RU

На станции Екатеринбург-Пассажирский переложат тротуарную плитку и заменят освещение на сумму 35 миллионов рублей. Соответствующая заявка от РЖД на проведение работ опубликована на сайте Госзакупок.

Техзадание содержит работы по замене старой тротуарной плитки на новую. Кроме того, на вокзале собираются заменить проложенные электросети и освещение. Начало приема заявок — 21 февраля, подведение итогов запланировано на 25 марта.

Ранее сообщалось, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о разработке подземного перехода от станции метро «Уральская» к зданию ж/д вокзала. Согласно постановлению, мэр Орлов поручил Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга подготовить техзадание на разработку необходимого проекта.