21 февраля 2022

На вокзале в Екатеринбурге переложат плитку за 35 млн рублей

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Презентация эксплуатационных возможностей мобильной мойки высокого давления. Екатеринбург, железнодорожный вокзал, жд вокзал екатеринбург, парковка
В запланированные работы входит замена плитки и освещения Фото:

На станции Екатеринбург-Пассажирский переложат тротуарную плитку и заменят освещение на сумму 35 миллионов рублей. Соответствующая заявка от РЖД на проведение работ опубликована на сайте Госзакупок.

Техзадание содержит работы по замене старой тротуарной плитки на новую. Кроме того, на вокзале собираются заменить проложенные электросети и освещение. Начало приема заявок — 21 февраля, подведение итогов запланировано на 25 марта.

Ранее сообщалось, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о разработке подземного перехода от станции метро «Уральская» к зданию ж/д вокзала. Согласно постановлению, мэр Орлов поручил Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга подготовить техзадание на разработку необходимого проекта.

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На станции Екатеринбург-Пассажирский переложат тротуарную плитку и заменят освещение на сумму 35 миллионов рублей. Соответствующая заявка от РЖД на проведение работ опубликована на сайте Госзакупок. Техзадание содержит работы по замене старой тротуарной плитки на новую. Кроме того, на вокзале собираются заменить проложенные электросети и освещение. Начало приема заявок — 21 февраля, подведение итогов запланировано на 25 марта. Ранее сообщалось, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о разработке подземного перехода от станции метро «Уральская» к зданию ж/д вокзала. Согласно постановлению, мэр Орлов поручил Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга подготовить техзадание на разработку необходимого проекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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