21 февраля 2022

В Челябинске разбирают ледовый городок. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовый городок. Челябинск, ледовый городок
Подрядчик 22 февраля приступил к демонтажу Фото:

В Челябинске 21 февраля начали разбирать ледовый городок на площади Революции. Как сообщил корреспондент URA.RU с места событий, ледовые фигуры частично уже разрушены.

«В течение восьми дней ледовый городок будет разобран. Подрядчик 22 февраля зашел на объект и приступил к работе», — сообщили URA.RU в мэрии.

Решение о демонтаже городка власти города приняли из-за начавшегося потепления. Также было принято решение разобрать все ледовые городки во всех семи районах города, пока они не разрушились сами и не причинили вред здоровью жителей.

Ледовый городок. Челябинск
Городок начали демонтировать из-за начавшегося потепления
Фото:
Ледовый городок. Челябинск
Часть фигур в ледовом городке уже разрушили
Фото:

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В Челябинске 21 февраля начали разбирать ледовый городок на площади Революции. Как сообщил корреспондент URA.RU с места событий, ледовые фигуры частично уже разрушены. «В течение восьми дней ледовый городок будет разобран. Подрядчик 22 февраля зашел на объект и приступил к работе», — сообщили URA.RU в мэрии. Решение о демонтаже городка власти города приняли из-за начавшегося потепления. Также было принято решение разобрать все ледовые городки во всех семи районах города, пока они не разрушились сами и не причинили вред здоровью жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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