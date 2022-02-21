Подрядчик 22 февраля приступил к демонтажу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 21 февраля начали разбирать ледовый городок на площади Революции. Как сообщил корреспондент URA.RU с места событий, ледовые фигуры частично уже разрушены.

«В течение восьми дней ледовый городок будет разобран. Подрядчик 22 февраля зашел на объект и приступил к работе», — сообщили URA.RU в мэрии.

Решение о демонтаже городка власти города приняли из-за начавшегося потепления. Также было принято решение разобрать все ледовые городки во всех семи районах города, пока они не разрушились сами и не причинили вред здоровью жителей.

Городок начали демонтировать из-за начавшегося потепления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Часть фигур в ледовом городке уже разрушили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU