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В Челябинске из-за потепления начал разрушаться ледовый городок

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовый городок. Челябинск, ледовый городок, ледовые скульптуры, скульптура изо льда
Главный ледовый городок в Челябинске доживает последение дни Фото:

Власти Челябинска готовятся демонтировать главный ледовый городок и аналогичные объекты в районах города. Из-за потепления фигуры начали разрушаться и могут представлять угрозу отдыхающим, сообщил 21 февраля на аппаратном совещании в администрации города вице-мэр Сергей Авдеев.

«В Челябинске установились плюсовые температуры. В связи с этим мы сегодня обследуем ледовый городок на площади Революции. Далее будем принимать решение о демонтаже во избежание обрушения фигур», — доложил Авдеев мэру Наталье Котовой в ходе совещания, транслирующегося на YouTube-канале мэрии.

«Необходимо провести такое же обследование в районах, где также функционируют ледовые городки и общественные пространства, украшенные ледовыми фигурами. Кроме того, следует проверить хоккейные корты и исключить формирование наледи на улицах и тротуарах, чтобы люди не травмировались», — поручила глава города.

Потепление пришло в Челябинскую область еще на прошлой неделе. Солнечная погода и повышение температуры выше нуля привело к таянию снега и образованию сосулек. В Челябинске, по прогнозу синоптиков, днем 21 и 22 февраля столбик термометра будет подниматься до плюс 1-3 градусов.

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Власти Челябинска готовятся демонтировать главный ледовый городок и аналогичные объекты в районах города. Из-за потепления фигуры начали разрушаться и могут представлять угрозу отдыхающим, сообщил 21 февраля на аппаратном совещании в администрации города вице-мэр Сергей Авдеев. «В Челябинске установились плюсовые температуры. В связи с этим мы сегодня обследуем ледовый городок на площади Революции. Далее будем принимать решение о демонтаже во избежание обрушения фигур», — доложил Авдеев мэру Наталье Котовой в ходе совещания, транслирующегося на YouTube-канале мэрии. «Необходимо провести такое же обследование в районах, где также функционируют ледовые городки и общественные пространства, украшенные ледовыми фигурами. Кроме того, следует проверить хоккейные корты и исключить формирование наледи на улицах и тротуарах, чтобы люди не травмировались», — поручила глава города. Потепление пришло в Челябинскую область еще на прошлой неделе. Солнечная погода и повышение температуры выше нуля привело к таянию снега и образованию сосулек. В Челябинске, по прогнозу синоптиков, днем 21 и 22 февраля столбик термометра будет подниматься до плюс 1-3 градусов.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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