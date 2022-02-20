В Челябинске из-за потепления начал разрушаться ледовый городок

Главный ледовый городок в Челябинске доживает последение дни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска готовятся демонтировать главный ледовый городок и аналогичные объекты в районах города. Из-за потепления фигуры начали разрушаться и могут представлять угрозу отдыхающим, сообщил 21 февраля на аппаратном совещании в администрации города вице-мэр Сергей Авдеев.

«В Челябинске установились плюсовые температуры. В связи с этим мы сегодня обследуем ледовый городок на площади Революции. Далее будем принимать решение о демонтаже во избежание обрушения фигур», — доложил Авдеев мэру Наталье Котовой в ходе совещания, транслирующегося на YouTube-канале мэрии.

«Необходимо провести такое же обследование в районах, где также функционируют ледовые городки и общественные пространства, украшенные ледовыми фигурами. Кроме того, следует проверить хоккейные корты и исключить формирование наледи на улицах и тротуарах, чтобы люди не травмировались», — поручила глава города.

Потепление пришло в Челябинскую область еще на прошлой неделе. Солнечная погода и повышение температуры выше нуля привело к таянию снега и образованию сосулек. В Челябинске, по прогнозу синоптиков, днем 21 и 22 февраля столбик термометра будет подниматься до плюс 1-3 градусов.