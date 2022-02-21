Свердловские власти изменили места размещения беженцев с Донбасса

22 февраля 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Павел Креков сообщил об изменении места размещения беженцев с Донбасса Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Украины Санатории «Липовка» и «Обуховский», где свердловские власти планируют разместить беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, не будут использоваться для заселения жителей Донбасса. Об этом рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков. «Изменилось количество эвакуированных. Это дает нам возможность отказаться от использования тех учреждений, по поводу которых были некие волнения („Липовка“ и „Обуховский“ — прим. URA.RU). Эти объекты восстанавливают свою плановую работу», — рассказал Креков во время брифинга, проходящего в группе Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что решение о размещении беженцев в «Липовке» и «Обуховском» было вынужденным. Информация об эвакуации жителей Донбасса с территорий ЛНР и ДНР появилась 18 февраля, когда местные власти сообщили о риске начала полномасштабного вооруженного конфликта с Украиной. 21 февраля на Среднем Урале заявили о готовности принимать у себя беженцев. Их планировали разметить в санаториях «Обуховский» и «Липовка». Свердловчанам, которые должны выписаться из них досрочно, пообещали компенсацию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Санатории «Липовка» и «Обуховский», где свердловские власти планируют разместить беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, не будут использоваться для заселения жителей Донбасса. Об этом рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков. «Изменилось количество эвакуированных. Это дает нам возможность отказаться от использования тех учреждений, по поводу которых были некие волнения („Липовка“ и „Обуховский“ — прим. URA.RU). Эти объекты восстанавливают свою плановую работу», — рассказал Креков во время брифинга, проходящего в группе Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что решение о размещении беженцев в «Липовке» и «Обуховском» было вынужденным. Информация об эвакуации жителей Донбасса с территорий ЛНР и ДНР появилась 18 февраля, когда местные власти сообщили о риске начала полномасштабного вооруженного конфликта с Украиной. 21 февраля на Среднем Урале заявили о готовности принимать у себя беженцев. Их планировали разметить в санаториях «Обуховский» и «Липовка». Свердловчанам, которые должны выписаться из них досрочно, пообещали компенсацию.