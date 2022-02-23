На время следственной проверки Швец находится под стражей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат от «Единой России» Полтавского сельского поселения Карталинского района (Челябинская область) Николай Швец показал оперативникам свои действия при убийстве бывшей жены на станции Карталы. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР на транспорте предоставило URA.RU видео следственного эксперимента

«На месте происшествия оперативники провели проверку показаний Швеца. Обвиняемый показал, как расстрелял из ружья свою жену», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления.

Швеца обвиняют в убийстве бывшей жены и покушении на убийство одного из сотрудников железнодорожной станции. 21 февраля он пришел к супруге на работу и выстрелил в нее из охотничьего ружья. Затем он ранил выбежавшего на звук выстрела сотрудника станции. Мужчина был задержан на следующие сутки после совершения преступления. Решением Карталинского городского суда он взят под стражу на два месяца.

По данным URA.RU, поводом для трагического конфликта стал раздел имущества после развода. У убитой женщины остались трое несовершеннолетних детей. Их дальнейшую судьбу решат уполномоченные органы.