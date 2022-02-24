ВСУ разбомбили завод в ДНР: погиб один, пятеро ранены

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Горловка, ДНР. Донецк, последствия, донецк, горловка, разрушения, обстрел
Один из снарядов попал в крышу цеха предприятия в Горловке Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Один мирный житель погиб, еще пятеро пострадали в результате обстрела 24 февраля Горловки (Донецкая народная республика) со стороны ВСУ. Об этом URA.RU сообщил начальник конструкторского отдела местного предприятия Сергей Рудченко.

«Была рабочая смена. Около 9 часов был первый прилет [снаряда], который прошел зацепом. Люди начали собираться в кладовой, чтобы пересидеть. Минуты через три — второй прилет прямо в цех. Один человек погиб, еще пятеро ранены. У одного полностью перебита нога (ему делают операцию), у начальника производства — сквозное ранение плеча, токаря ранило в бедро, а шлифовщика в пятку. Это в результате одного попадания», — отметил он.

В результате обстрела в Горловке также оказался поврежден водопровод. По предварительным данным, из-за аварии частично отсутствует вода в Донецке.

Президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине утром 24 февраля. По словам главы государства, оккупации территории не планируется. В Минобороны РФ сказали, что Россия не наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Выводятся из строя только объекты ПВО, а также другая военная инфраструктура. Для гражданского населения нет угрозы, отметили в ведомстве.

Горловка, ДНР. Донецк
Фото:

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Один мирный житель погиб, еще пятеро пострадали в результате обстрела 24 февраля Горловки (Донецкая народная республика) со стороны ВСУ. Об этом URA.RU сообщил начальник конструкторского отдела местного предприятия Сергей Рудченко. «Была рабочая смена. Около 9 часов был первый прилет [снаряда], который прошел зацепом. Люди начали собираться в кладовой, чтобы пересидеть. Минуты через три — второй прилет прямо в цех. Один человек погиб, еще пятеро ранены. У одного полностью перебита нога (ему делают операцию), у начальника производства — сквозное ранение плеча, токаря ранило в бедро, а шлифовщика в пятку. Это в результате одного попадания», — отметил он. В результате обстрела в Горловке также оказался поврежден водопровод. По предварительным данным, из-за аварии частично отсутствует вода в Донецке. Президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине утром 24 февраля. По словам главы государства, оккупации территории не планируется. В Минобороны РФ сказали, что Россия не наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Выводятся из строя только объекты ПВО, а также другая военная инфраструктура. Для гражданского населения нет угрозы, отметили в ведомстве.
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