ВСУ разбомбили завод в ДНР: погиб один, пятеро ранены

24 февраля 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Один из снарядов попал в крышу цеха предприятия в Горловке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Один мирный житель погиб, еще пятеро пострадали в результате обстрела 24 февраля Горловки (Донецкая народная республика) со стороны ВСУ. Об этом URA.RU сообщил начальник конструкторского отдела местного предприятия Сергей Рудченко. «Была рабочая смена. Около 9 часов был первый прилет [снаряда], который прошел зацепом. Люди начали собираться в кладовой, чтобы пересидеть. Минуты через три — второй прилет прямо в цех. Один человек погиб, еще пятеро ранены. У одного полностью перебита нога (ему делают операцию), у начальника производства — сквозное ранение плеча, токаря ранило в бедро, а шлифовщика в пятку. Это в результате одного попадания», — отметил он. В результате обстрела в Горловке также оказался поврежден водопровод. По предварительным данным, из-за аварии частично отсутствует вода в Донецке. Президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине утром 24 февраля. По словам главы государства, оккупации территории не планируется. В Минобороны РФ сказали, что Россия не наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Выводятся из строя только объекты ПВО, а также другая военная инфраструктура. Для гражданского населения нет угрозы, отметили в ведомстве. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Один мирный житель погиб, еще пятеро пострадали в результате обстрела 24 февраля Горловки (Донецкая народная республика) со стороны ВСУ. Об этом URA.RU сообщил начальник конструкторского отдела местного предприятия Сергей Рудченко. «Была рабочая смена. Около 9 часов был первый прилет [снаряда], который прошел зацепом. Люди начали собираться в кладовой, чтобы пересидеть. Минуты через три — второй прилет прямо в цех. Один человек погиб, еще пятеро ранены. У одного полностью перебита нога (ему делают операцию), у начальника производства — сквозное ранение плеча, токаря ранило в бедро, а шлифовщика в пятку. Это в результате одного попадания», — отметил он. В результате обстрела в Горловке также оказался поврежден водопровод. По предварительным данным, из-за аварии частично отсутствует вода в Донецке. Президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине утром 24 февраля. По словам главы государства, оккупации территории не планируется. В Минобороны РФ сказали, что Россия не наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Выводятся из строя только объекты ПВО, а также другая военная инфраструктура. Для гражданского населения нет угрозы, отметили в ведомстве.