Армия РФ продвигается вглубь Украины, в городах воют сирены. Что известно к этому часу

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Первая тренировка механизированной колонны к параду Победы. Екатеринбург, репетиция парада, улица 2-ая новосибирская, колонна военной техники, танк т-72
Российские военные не встретили сопротивления на границе Украины, сообщает Минобороны РФ Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Военные РФ 24 февраля начали спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой, а Запад готовится ввести в отношении России новые санкции. URA.RU приводит главные события к этому часу.

  • Президент Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. По его словам, соответствующий запрос от МИД республики поступил еще 22 февраля. Зеленский подчеркнул, что народ Украины будет защищаться и отстаивать свою главную ценность — независимость.
  • Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации. Документ появился в базе данных парламента, а затем почти сразу исчез. После Зеленский заявил, что на Украине нет необходимости во всеобщей мобилизации.
  • Национальный банк Украины начал сбор средств на нужды армии республики. На специальный счет могут переводить средства как граждане страны, так и международные партнеры. Национальный банк принимает пожертвования в долларах, евро, гривнах и британских фунтах.
  • Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что украинские пограничники массово покинули свои посты. До этого Министерство обороны РФ сообщило, что пограничные войска Украины не оказывают сопротивления российской армии.
  • Вооруженные силы Украины при отходе взорвали автомобильный мост в Херсонской области. В этот момент на мосту находились машины с пассажирами. По данным СМИ, автомобили оказались в море. Также ВСУ разбомбили завод в Горловке (Донецкая народная республика). По данным корреспондентов URA.RU, один мирный житель погиб, пятеро пострадали.
  • Глава Беларуси Александр Лукашенко предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому встретиться в Минске и провести переговоры. По его мнению, это единственный способ избежать войны.
  • Против военной операции на Украине выступил российский артист Валерий Меладзе. Он выразил уверенность, что существует иной способ решения этого конфликта, который не повлечет за собой гибель людей. Прекратить войну и сесть за стол переговоров призвали также телеведущие Ксения Собчак, Максим Галкин и Иван Ургант и многие российские артисты.
  • Сроки военной спецоперации на Украине будут определяться президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что Россия планирует зачистить Украину от нацистов. Кроме того, Москва намерена нейтрализовать военный потенциал республики.
  • НАТО объявило об усилении своих войск на востоке Европы. На такой шаг альянс пошел в соответствии с оборонительными планами по защите союзников. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что организация не собирается разворачивать свои вооруженные силы на Украине.
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции Евросоюза нанесут серьезный удар российской экономике.По ее прогнозу, с критическими последствиями столкнется промышленность РФ. Фон дер Ляйен также ожидает роста инфляции, оттока капитала из России и замедления ее экономического роста.
  • Цены на газ в Европе выросли на 40% по данным биржи ICE. В момент стоимость топлива достигла 1 501,9 доллара за тысячу кубометров. На данный момент цена мартовских фьючерсов на газ находится на уровне 1 450 долларов за тысячу кубометров.

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Военные РФ 24 февраля начали спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой, а Запад готовится ввести в отношении России новые санкции. URA.RU приводит главные события к этому часу.
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