НАТО объявило об усилении войск на востоке

Из-за конфликта на Украине НАТО разворачивает оборонительные действия на востоке. Об этом говорится в петиции по итогам заседания представителей стран альянса в Брюсселе, сообщает РИА «Новости».
«НАТО считает, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия… Сегодня мы провели консультации в рамках статьи 4 Вашингтонского договора. Мы решили, в соответствии с оборонительными планами по защите всех союзников, принять дополнительные шаги для укрепления мер сдерживания и обороны по всему альянсу. Наши меры остаются превентивными, пропорциональными. Они не направлены на эскалацию», — приводит текст документа РИА «Новости». Дополнительная оборона будет организована сухопутными, воздушными, а также морскими силами на востоке.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.
Из-за конфликта на Украине НАТО разворачивает оборонительные действия на востоке. Об этом говорится в петиции по итогам заседания представителей стран альянса в Брюсселе, сообщает РИА «Новости». «НАТО считает, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия… Сегодня мы провели консультации в рамках статьи 4 Вашингтонского договора. Мы решили, в соответствии с оборонительными планами по защите всех союзников, принять дополнительные шаги для укрепления мер сдерживания и обороны по всему альянсу. Наши меры остаются превентивными, пропорциональными. Они не направлены на эскалацию», — приводит текст документа РИА «Новости». Дополнительная оборона будет организована сухопутными, воздушными, а также морскими силами на востоке. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.