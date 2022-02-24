НАТО объявило об усилении войск на востоке

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НАТО развертывает дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Из-за конфликта на Украине НАТО разворачивает оборонительные действия на востоке. Об этом говорится в петиции по итогам заседания представителей стран альянса в Брюсселе, сообщает РИА «Новости».

«НАТО считает, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия… Сегодня мы провели консультации в рамках статьи 4 Вашингтонского договора. Мы решили, в соответствии с оборонительными планами по защите всех союзников, принять дополнительные шаги для укрепления мер сдерживания и обороны по всему альянсу. Наши меры остаются превентивными, пропорциональными. Они не направлены на эскалацию», — приводит текст документа РИА «Новости». Дополнительная оборона будет организована сухопутными, воздушными, а также морскими силами на востоке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.

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Из-за конфликта на Украине НАТО разворачивает оборонительные действия на востоке. Об этом говорится в петиции по итогам заседания представителей стран альянса в Брюсселе, сообщает РИА «Новости». «НАТО считает, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия… Сегодня мы провели консультации в рамках статьи 4 Вашингтонского договора. Мы решили, в соответствии с оборонительными планами по защите всех союзников, принять дополнительные шаги для укрепления мер сдерживания и обороны по всему альянсу. Наши меры остаются превентивными, пропорциональными. Они не направлены на эскалацию», — приводит текст документа РИА «Новости». Дополнительная оборона будет организована сухопутными, воздушными, а также морскими силами на востоке. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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