РИА «Новости»: НАТО оставит Украину без военной помощи

НАТО не собирается разворачивать свои вооруженные силы на Украине. Об этом объявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе экстренного заседания, созванного в связи с объявлением президентом РФ Владимиром Путиным военной спецоперации.
«На территории Украины нет сил НАТО и планов по их направлению туда тоже нет. Мы поддерживаем Украину, но твердые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО», — цитирует Йенса Столтенберга РИА «Новости».
Североатлантический альянс планирует усилить военное присутствие на востоке Европы. На такой шаг НАТО пошли в соответствии с оборонительными планами стран-участниц.
НАТО не собирается разворачивать свои вооруженные силы на Украине. Об этом объявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе экстренного заседания, созванного в связи с объявлением президентом РФ Владимиром Путиным военной спецоперации. «На территории Украины нет сил НАТО и планов по их направлению туда тоже нет. Мы поддерживаем Украину, но твердые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО», — цитирует Йенса Столтенберга РИА «Новости». Североатлантический альянс планирует усилить военное присутствие на востоке Европы. На такой шаг НАТО пошли в соответствии с оборонительными планами стран-участниц. Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине утром 24 февраля. Минобороны РФ начало обстрелы объектов украинской военной инфраструктуры. В ответ Запад пообещал ввести более жесткие санкции в отношении России. Столтенберг осудил военную операцию России на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что республика разрывает дипломатические отношения с Россией.