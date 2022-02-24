РИА «Новости»: НАТО оставит Украину без военной помощи

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
НАТО не будет вводить свои войска на территорию Украины, заявил Йенс Столтенберг Фото:
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Военная операция РФ на Украине

НАТО не собирается разворачивать свои вооруженные силы на Украине. Об этом объявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе экстренного заседания, созванного в связи с объявлением президентом РФ Владимиром Путиным военной спецоперации.

«На территории Украины нет сил НАТО и планов по их направлению туда тоже нет. Мы поддерживаем Украину, но твердые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО», — цитирует Йенса Столтенберга РИА «Новости».

Североатлантический альянс планирует усилить военное присутствие на востоке Европы. На такой шаг НАТО пошли в соответствии с оборонительными планами стран-участниц.

Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине утром 24 февраля. Минобороны РФ начало обстрелы объектов украинской военной инфраструктуры. В ответ Запад пообещал ввести более жесткие санкции в отношении России. Столтенберг осудил военную операцию России на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что республика разрывает дипломатические отношения с Россией.

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НАТО не собирается разворачивать свои вооруженные силы на Украине. Об этом объявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе экстренного заседания, созванного в связи с объявлением президентом РФ Владимиром Путиным военной спецоперации. «На территории Украины нет сил НАТО и планов по их направлению туда тоже нет. Мы поддерживаем Украину, но твердые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО», — цитирует Йенса Столтенберга РИА «Новости». Североатлантический альянс планирует усилить военное присутствие на востоке Европы. На такой шаг НАТО пошли в соответствии с оборонительными планами стран-участниц. Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине утром 24 февраля. Минобороны РФ начало обстрелы объектов украинской военной инфраструктуры. В ответ Запад пообещал ввести более жесткие санкции в отношении России. Столтенберг осудил военную операцию России на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что республика разрывает дипломатические отношения с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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