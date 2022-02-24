РИА «Новости»: НАТО оставит Украину без военной помощи 24 февраля 2022 в 16:48 Размер текста - 17 + НАТО не будет вводить свои войска на территорию Украины, заявил Йенс Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Военная операция РФ на Украине НАТО не собирается разворачивать свои вооруженные силы на Украине. Об этом объявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе экстренного заседания, созванного в связи с объявлением президентом РФ Владимиром Путиным военной спецоперации. «На территории Украины нет сил НАТО и планов по их направлению туда тоже нет. Мы поддерживаем Украину, но твердые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО», — цитирует Йенса Столтенберга РИА «Новости». Североатлантический альянс планирует усилить военное присутствие на востоке Европы. На такой шаг НАТО пошли в соответствии с оборонительными планами стран-участниц. Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине утром 24 февраля. Минобороны РФ начало обстрелы объектов украинской военной инфраструктуры. В ответ Запад пообещал ввести более жесткие санкции в отношении России. Столтенберг осудил военную операцию России на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что республика разрывает дипломатические отношения с Россией. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. НАТО не собирается разворачивать свои вооруженные силы на Украине. Об этом объявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе экстренного заседания, созванного в связи с объявлением президентом РФ Владимиром Путиным военной спецоперации. «На территории Украины нет сил НАТО и планов по их направлению туда тоже нет. Мы поддерживаем Украину, но твердые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО», — цитирует Йенса Столтенберга РИА «Новости». Североатлантический альянс планирует усилить военное присутствие на востоке Европы. На такой шаг НАТО пошли в соответствии с оборонительными планами стран-участниц. Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине утром 24 февраля. Минобороны РФ начало обстрелы объектов украинской военной инфраструктуры. В ответ Запад пообещал ввести более жесткие санкции в отношении России. Столтенберг осудил военную операцию России на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что республика разрывает дипломатические отношения с Россией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям