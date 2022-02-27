27 февраля 2022

ТАСС: Италия запросит в ООН гуманитарное перемирие на Украине

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Италия запросит перемирие на Украине для эвакуации женщин и детей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В понедельник в Совбезе ООН будет представлена инициатива о гуманитарном перемирии на Украине, чтобы эвакуировать женщин и детей. Об этом заявил Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Информацию передает ТАСС.

«Завтра в Совете Безопасности ООН будет представлена важная инициатива о гуманитарном перемирии. Мы запросим прекращение огня, чтобы иметь возможность эвакуировать женщин и детей», — сказал министр в эфире телеканала Rai 3. По его словам, «в настоящий момент невозможно никого эвакуировать». МИД напомнил, что в посольстве Италии в Киеве все еще находятся около 100 итальянцев.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские войска должны провести демилитаризацию и денацификацию республики. Президент Украины Владимир Зеленский подготовил и направил иск против России в Международный суд в Гааге. В то же время Киев согласился провести переговоры с Россией в Гомельской области Белоруссии. Сообщалось, что встреча сторон состоится утром понедельника.

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В понедельник в Совбезе ООН будет представлена инициатива о гуманитарном перемирии на Украине, чтобы эвакуировать женщин и детей. Об этом заявил Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Информацию передает ТАСС. «Завтра в Совете Безопасности ООН будет представлена важная инициатива о гуманитарном перемирии. Мы запросим прекращение огня, чтобы иметь возможность эвакуировать женщин и детей», — сказал министр в эфире телеканала Rai 3. По его словам, «в настоящий момент невозможно никого эвакуировать». МИД напомнил, что в посольстве Италии в Киеве все еще находятся около 100 итальянцев. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские войска должны провести демилитаризацию и денацификацию республики. Президент Украины Владимир Зеленский подготовил и направил иск против России в Международный суд в Гааге. В то же время Киев согласился провести переговоры с Россией в Гомельской области Белоруссии. Сообщалось, что встреча сторон состоится утром понедельника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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