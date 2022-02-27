ТАСС: Италия запросит в ООН гуманитарное перемирие на Украине

28 февраля 2022 в 03:41 Размер текста - 17 +

Италия запросит перемирие на Украине для эвакуации женщин и детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В понедельник в Совбезе ООН будет представлена инициатива о гуманитарном перемирии на Украине, чтобы эвакуировать женщин и детей. Об этом заявил Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Информацию передает ТАСС . «Завтра в Совете Безопасности ООН будет представлена важная инициатива о гуманитарном перемирии. Мы запросим прекращение огня, чтобы иметь возможность эвакуировать женщин и детей», — сказал министр в эфире телеканала Rai 3. По его словам, «в настоящий момент невозможно никого эвакуировать». МИД напомнил, что в посольстве Италии в Киеве все еще находятся около 100 итальянцев. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские войска должны провести демилитаризацию и денацификацию республики. Президент Украины Владимир Зеленский подготовил и направил иск против России в Международный суд в Гааге. В то же время Киев согласился провести переговоры с Россией в Гомельской области Белоруссии. Сообщалось, что встреча сторон состоится утром понедельника. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В понедельник в Совбезе ООН будет представлена инициатива о гуманитарном перемирии на Украине, чтобы эвакуировать женщин и детей. Об этом заявил Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Информацию передает ТАСС. «Завтра в Совете Безопасности ООН будет представлена важная инициатива о гуманитарном перемирии. Мы запросим прекращение огня, чтобы иметь возможность эвакуировать женщин и детей», — сказал министр в эфире телеканала Rai 3. По его словам, «в настоящий момент невозможно никого эвакуировать». МИД напомнил, что в посольстве Италии в Киеве все еще находятся около 100 итальянцев. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские войска должны провести демилитаризацию и денацификацию республики. Президент Украины Владимир Зеленский подготовил и направил иск против России в Международный суд в Гааге. В то же время Киев согласился провести переговоры с Россией в Гомельской области Белоруссии. Сообщалось, что встреча сторон состоится утром понедельника.