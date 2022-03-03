Куйвашева наделили особым статусом — как у монархов и императоров

Евгений Куйвашев первым из губернаторов вступил в Российский Красный Крест Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев стал первым в стране губернатором, принятым в Российский Красный Крест. Членский билет ему вручили на торжественной встрече организации в Екатеринбурге, сообщили URA.RU в региональном департаменте информполитики.

«Вы, Евгений Владимирович, приняты в нашу организацию специальным нашим решением. Вы — первый губернатор, который стал членом Российского Красного Креста. А мы знаем, что и коронованные особы, и император, и многие люди сейчас становятся членами Красного Креста. Это — восстановление большой красивой истории», — объявила председатель свердловского отделения организации Ирина Левина.

Согласно уставу Российского Красного Креста, членами союза может стать только человек с волонтерским стажем — не менее одного года. Левина уточнила, что Куйвашев этому условию соответствует: «Вы участвуете в наших акциях, выезжаете вместе с нами, мы видим вас на субботниках. Поэтому вы сегодня становитесь нашим почетным членом». Билет губернатору вручил глава Российского Красного Креста Павел Савчук.

Членами организации могут становиться все совершеннолетние граждане, участвующие в ее деятельности. Кроме того, вступающие в Российский Красный Крест должны платить вступительный и ежегодные взносы. Организация является участником международного движения Красного Креста, которое предоставляет защиту и оказывает помощь пострадавшим в вооруженных конфликтах. В разное время в объединение входили лидеры государств, члены королевских семей и общественные деятели.

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