Третьяковскую галерею эвакуируют в Москве

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Пресс-показ выставки
Очевидцы сообщили, что из Третьяковской галереи выводят посетителей Фото:

В Москве экстренно эвакуируют Третьяковскую галерею. Об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на очевидцев.

«По нашим данным, к зданию музея прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Причины произошедшего выясняются», — говорится в сообщении СМИ. Дозвониться до пресс-службы Третьяковской галереи корреспонденту URA.RU не удалось.

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В Москве экстренно эвакуируют Третьяковскую галерею. Об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на очевидцев. «По нашим данным, к зданию музея прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Причины произошедшего выясняются», — говорится в сообщении СМИ. Дозвониться до пресс-службы Третьяковской галереи корреспонденту URA.RU не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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