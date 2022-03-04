Третьяковскую галерею эвакуируют в Москве

В Москве экстренно эвакуируют Третьяковскую галерею. Об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на очевидцев.
«По нашим данным, к зданию музея прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Причины произошедшего выясняются», — говорится в сообщении СМИ. Дозвониться до пресс-службы Третьяковской галереи корреспонденту URA.RU не удалось.
В Москве экстренно эвакуируют Третьяковскую галерею. Об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на очевидцев. «По нашим данным, к зданию музея прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Причины произошедшего выясняются», — говорится в сообщении СМИ. Дозвониться до пресс-службы Третьяковской галереи корреспонденту URA.RU не удалось.