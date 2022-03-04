«Эхо Москвы» объявило об удалении соцсетей и отключении сайта

04 марта 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

«Эхо Москвы» объявило об удалении соцсетей и отключении сайта. Заявление об этом опубликовано в telegram-канале радиостанции. «В связи с ликвидацией „Эха Москвы“ мы вынуждены удалить все корпоративные аккаунты соцсетей и отключить сайт», — говорится в сообщении. Ранее радио «Эхо Москвы» ликвидировали как организацию в РФ. Об этом рассказал главред издания Алексей Венедиктов. В Кремле рассказали, что радиостанцию заблокировали из-за того, что СМИ публиковало фейки о спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» из-за недостоверной информации о спецоперации РФ на Украине. В среду Венедиктов сообщил об отключении радио от эфира из-за требований Роскомнадзора и Генпрокуратуры. Ранее Госдума приняла решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации РФ на Украине. Теперь за это могут назначить штраф до 1,5 миллиона рублей. Причем за тяжкие последствия от фейков будут наказывать лишением свободы от 10 до 15 лет.