В Ватикане раскрыли цели Запада на Украине

08 марта 2022 в 00:04 Размер текста - 17 +

По мнению Вигано, Запад хотят продлить сложившуюся ситуацию на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация Байдена, да и в целом НАТО и Евросоюз намеренно хотят сохранить ситуацию дисбаланса и не желают мирного урегулирования ситуации на Украине. Так считает ватиканский дипломат и бывший апостольский нунций в США Карло Мария Вигано. «Складывается впечатление, что администрация Байдена, а также в целом НАТО и Евросоюз намеренно хотят сохранить ситуацию явного дисбаланса и сделать невозможной любую попытку мирного урегулирования украинского кризиса», — высказал свою позицию Карло Мария Вигано. Архиепископ подчеркнул, что заметил манипуляцию «основных» СМИ, которые солидарны с позицией Запада. Он добавил, что западные страны хотят установить свои порядки на Украине. В то же время, Киеву многое сходит с рук, подчеркнул бывший апостольский нунций. Он привел в пример то, что в стране преследуют русскоязычное население. По мнению Вигано, столкновение России и Украину может быть просто западной ловушкой, которую Запад приготовил не только ля этих двух государств, но и для стран Европы. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. В то же время, по мнению военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, страны НАТО косвенно участвуют в конфликте, чтобы продиктовать свои условия мира. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Администрация Байдена, да и в целом НАТО и Евросоюз намеренно хотят сохранить ситуацию дисбаланса и не желают мирного урегулирования ситуации на Украине. Так считает ватиканский дипломат и бывший апостольский нунций в США Карло Мария Вигано. «Складывается впечатление, что администрация Байдена, а также в целом НАТО и Евросоюз намеренно хотят сохранить ситуацию явного дисбаланса и сделать невозможной любую попытку мирного урегулирования украинского кризиса», — высказал свою позицию Карло Мария Вигано. Архиепископ подчеркнул, что заметил манипуляцию «основных» СМИ, которые солидарны с позицией Запада. Он добавил, что западные страны хотят установить свои порядки на Украине. В то же время, Киеву многое сходит с рук, подчеркнул бывший апостольский нунций. Он привел в пример то, что в стране преследуют русскоязычное население. По мнению Вигано, столкновение России и Украину может быть просто западной ловушкой, которую Запад приготовил не только ля этих двух государств, но и для стран Европы. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. В то же время, по мнению военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, страны НАТО косвенно участвуют в конфликте, чтобы продиктовать свои условия мира.