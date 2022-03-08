МВД: для мигрантов разработали три режима пребывания в России

08 марта 2022 в 06:41 Размер текста - 17 +

Сейчас документ проходит согласительные процедуры межведомственного уровня Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России планируется ввести три режима пребывания иностранных граждан: краткосрочное, долгосрочное, а также постоянное проживание. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. «Важной новеллой законопроекта является предоставление права на долгосрочное пребывание иностранного гражданина без конкретного ограничения срока. Срок долгосрочного пребывания будет определяться сроком его статуса. Например, для студента — это период обучения, для иностранного работника — период осуществления трудовой деятельности, для участника госпрограммы — срок действия соответствующего статуса (5 лет)», — рассказала Казакова ТАСС. Она уточнила, что для тех иностранных граждан, кто долгосрочно пребывает в России, будет установлен свод правил и обязанностей. Такой человек ежегодно должен будет проходить медицинское освидетельствование, а также предоставлять в территориальный орган МВД России по месту постановки на миграционный учет копии медицинского полиса. В случае неисполнения одного из пунктов иностранный гражданин может быть лишен права долгосрочного пребывания в России, сообщила Казакова. В Свердловской области суд отправил в колонию людей, которые занимались незаконной перевозкой в страну мигрантов-нелегалов. Их приговорили к лишению свободы сроком от двух до трех лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России планируется ввести три режима пребывания иностранных граждан: краткосрочное, долгосрочное, а также постоянное проживание. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. «Важной новеллой законопроекта является предоставление права на долгосрочное пребывание иностранного гражданина без конкретного ограничения срока. Срок долгосрочного пребывания будет определяться сроком его статуса. Например, для студента — это период обучения, для иностранного работника — период осуществления трудовой деятельности, для участника госпрограммы — срок действия соответствующего статуса (5 лет)», — рассказала Казакова ТАСС. Она уточнила, что для тех иностранных граждан, кто долгосрочно пребывает в России, будет установлен свод правил и обязанностей. Такой человек ежегодно должен будет проходить медицинское освидетельствование, а также предоставлять в территориальный орган МВД России по месту постановки на миграционный учет копии медицинского полиса. В случае неисполнения одного из пунктов иностранный гражданин может быть лишен права долгосрочного пребывания в России, сообщила Казакова. В Свердловской области суд отправил в колонию людей, которые занимались незаконной перевозкой в страну мигрантов-нелегалов. Их приговорили к лишению свободы сроком от двух до трех лет.