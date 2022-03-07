07 марта 2022
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Канада ввела санкции против главы челябинского УФСБ

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Празднование Дня Победы. Челябинск, иванов дмитрий
Дмитрий Иванов уже второй раз попадает под санкции Запада Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава управления ФСБ по Челябинской области Дмитрий Иванов попал в санкционный список Канады. Документ опубликован на официальном сайте правительства страны. Помимо Иванова, под санкции попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, бизнесмен Олег Дерипаска, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

«В часть 1 приложения 1 к Положению об особых экономических мерах (Россия) вносятся изменения путем добавления: Дмитрий Иванов. Настоящие Правила вступают в силу со дня их регистрации», — сообщается на официальном сайте правительства Канады.

Иванов попал в санкционный список вместе с десятью другими россиянами. Среди них Песков, Дерипаска, Эрнст, а также глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и министр сельского хозяйства, сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Дмитрий Патрушев.

Глава челябинского УФСБ ранее уже попадал под санкции Запада. В сентябре 2021 года ограничения в отношении него ввели США. По данным источника URA.RU, санкции против Иванова ввели из-за того, что он руководил УФСБ по Томской области на момент инцидента с Алексеем Навальным.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСБ по Челябинской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее США и Евросоюз ввели ограничения против президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. Также в санкционный список попали пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Япония ввела ограничения в отношении Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки России. Ограничения начали действовать после того, как Кремль объявил о начале спецоперации на Украине.

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Глава управления ФСБ по Челябинской области Дмитрий Иванов попал в санкционный список Канады. Документ опубликован на официальном сайте правительства страны. Помимо Иванова, под санкции попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, бизнесмен Олег Дерипаска, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. «В часть 1 приложения 1 к Положению об особых экономических мерах (Россия) вносятся изменения путем добавления: Дмитрий Иванов. Настоящие Правила вступают в силу со дня их регистрации», — сообщается на официальном сайте правительства Канады. Иванов попал в санкционный список вместе с десятью другими россиянами. Среди них Песков, Дерипаска, Эрнст, а также глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и министр сельского хозяйства, сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Дмитрий Патрушев. Глава челябинского УФСБ ранее уже попадал под санкции Запада. В сентябре 2021 года ограничения в отношении него ввели США. По данным источника URA.RU, санкции против Иванова ввели из-за того, что он руководил УФСБ по Томской области на момент инцидента с Алексеем Навальным. URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСБ по Челябинской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее США и Евросоюз ввели ограничения против президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. Также в санкционный список попали пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Япония ввела ограничения в отношении Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки России. Ограничения начали действовать после того, как Кремль объявил о начале спецоперации на Украине.
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