Участники конфликта переданы полиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске в одном из магазинов разливного пива произошла массовая драка. В конфликте участвовало более 20 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе ЧОП «Варяг».

«Массовая драка произошла в одном из сетевых магазинов разливного пива. Торговая точка расположена в переулке Лермонтова. Всех участников конфликта бойцы ГБР задержали и передали наряду полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации.

В ЧОПе добавили, что в ходе драки были испорчено имущество магазина. Сумма ущерба не называется. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой полиции Челябинска. Там на звонок не ответили.

В декабре 2021 года в микрорайоне Чурилово в Челябинске произошла массовая драка с применением оружия. Участники драки были знакомы друг с другом. Претензий ни у одной из сторон не осталось.

Причины конфликта не называются Фото: «ВАРЯГ технологии безопасности» в «ВКонтакте»

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