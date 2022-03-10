10 марта 2022
09 марта 2022

В Челябинске в пивном магазине произошла массовая драка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Участники конфликта переданы полиции Фото:

В Челябинске в одном из магазинов разливного пива произошла массовая драка. В конфликте участвовало более 20 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе ЧОП «Варяг».

«Массовая драка произошла в одном из сетевых магазинов разливного пива. Торговая точка расположена в переулке Лермонтова. Всех участников конфликта бойцы ГБР задержали и передали наряду полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации.

В ЧОПе добавили, что в ходе драки были испорчено имущество магазина. Сумма ущерба не называется. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой полиции Челябинска. Там на звонок не ответили.

В декабре 2021 года в микрорайоне Чурилово в Челябинске произошла массовая драка с применением оружия. Участники драки были знакомы друг с другом. Претензий ни у одной из сторон не осталось.

Причины конфликта не называются
Фото:
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Фото:

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В Челябинске в одном из магазинов разливного пива произошла массовая драка. В конфликте участвовало более 20 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе ЧОП «Варяг». «Массовая драка произошла в одном из сетевых магазинов разливного пива. Торговая точка расположена в переулке Лермонтова. Всех участников конфликта бойцы ГБР задержали и передали наряду полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации. В ЧОПе добавили, что в ходе драки были испорчено имущество магазина. Сумма ущерба не называется. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой полиции Челябинска. Там на звонок не ответили. В декабре 2021 года в микрорайоне Чурилово в Челябинске произошла массовая драка с применением оружия. Участники драки были знакомы друг с другом. Претензий ни у одной из сторон не осталось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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