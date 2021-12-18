18 декабря 2021

В челябинском микрорайоне произошла массовая драка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рокеры. Челябинск., драка
Причина драки подростков неизвестна (архивное фото) Фото:

Массовая драка произошла в ночь на 19 декабря в микрорайоне Чурилово в Челябинске. Видео инцидента появилось в соцсетях. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что проведут проверку.

«Тут и бита, и стрельба в лица, и добивание лежащего. Нетерпеливым смотреть с 1 минуты. Ну и как жить с такими соседями?», — пишет автор видео в паблике «[В] Чурилово | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора, драку устроили подростки. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что пока в полицию никто не обращался.

«Но мы проведем проверку по данному факту. По видео установим участников инцидента», — отметили в областном полицейском главке.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Массовая драка произошла в ночь на 19 декабря в микрорайоне Чурилово в Челябинске. Видео инцидента появилось в соцсетях. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что проведут проверку. «Тут и бита, и стрельба в лица, и добивание лежащего. Нетерпеливым смотреть с 1 минуты. Ну и как жить с такими соседями?», — пишет автор видео в паблике «[В] Чурилово | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». По словам автора, драку устроили подростки. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что пока в полицию никто не обращался. «Но мы проведем проверку по данному факту. По видео установим участников инцидента», — отметили в областном полицейском главке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...