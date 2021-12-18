Массовая драка произошла в ночь на 19 декабря в микрорайоне Чурилово в Челябинске. Видео инцидента появилось в соцсетях. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что проведут проверку.
«Тут и бита, и стрельба в лица, и добивание лежащего. Нетерпеливым смотреть с 1 минуты. Ну и как жить с такими соседями?», — пишет автор видео в паблике «[В] Чурилово | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
По словам автора, драку устроили подростки. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что пока в полицию никто не обращался.
«Но мы проведем проверку по данному факту. По видео установим участников инцидента», — отметили в областном полицейском главке.
Массовая драка произошла в ночь на 19 декабря в микрорайоне Чурилово в Челябинске. Видео инцидента появилось в соцсетях. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что проведут проверку. «Тут и бита, и стрельба в лица, и добивание лежащего. Нетерпеливым смотреть с 1 минуты. Ну и как жить с такими соседями?», — пишет автор видео в паблике «[В] Чурилово | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». По словам автора, драку устроили подростки. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что пока в полицию никто не обращался. «Но мы проведем проверку по данному факту. По видео установим участников инцидента», — отметили в областном полицейском главке.