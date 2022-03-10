Поставщик осетрины судится с мэрией Магнитогорска

Компания «Уральский Осетр» просит суд устранить нарушение своих прав (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания ООО «Уральский Осетр» обратилась в суд с иском к мэрии Магнитогорска. Как следует из данных Арбитражного суда Челябинской области, поставщик рыбных деликатесов просит признать незаконным начисление арендной платы за земельный участок.

«ООО „Уральский Осетр“ (далее — истец) обратилось в суд с исковым заявлением к администрации Магнитогорска (далее — ответчик). Истец просит признать незаконным действия администрации по применению в целях расчета арендной платы в отношении земельного участка с кадастровым номером 74:33:1346001:1 в период с 1 января 2021 года по 17 января 2021 кадастровой стоимости в размере 106 млн 509 тыс. 495 рублей», — говорится в материалах арбитражного суда.

Как сообщили URA.RU в комитете по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Магнитогорска, кадастровая стоимость земельного участка в размере 106 млн рублей утверждена приказом Минимущества от 09.11.2020 г. 180-П. «Уральский осетр» обратились в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Решением комиссии № 2273 от 27 мая 2021 года кадастровая стоимость земельного участка снижена до 4,9 миллиона рублей.

«В связи с несогласием ООО „Уральский Осетр“ оплачивать аренду по договору, администрацией города подготовлен встречный иск на взыскание аренды за период с 1 по 17 января 2021 года в размере 201 тыс. рублей (из расчета кадастровой стоимости в 106,51 миллионов рублей). По результатам рассмотрения будет принято решение о необходимости перерасчета размера арендной платы», — отметили URA.RU в комитете по управлению имуществом и земельными отношениями.

Согласно данным сервиса СБИС компания «Уральский осетр» была основана 12 декабря 2019 года. Ее учредителем и собственником является предприниматель Владимир Лебедев. Стоимость бизнеса оценивается в 2,3 млн рублей. Основными видами деятельности компании является оптовая торговля пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков; пресноводное рыболовство и рыбоводство; строительство водных сооружений; аренда и управление имуществом.

Судебное заседание по иску компании «Уральский осетр» состоится 16 марта 2022 года в Челябинске в здании областного арбитражного суда. Заявитель требует устранить нарушение его прав и интересов. Ранее лидер российского парфюмерного рынка «Магнит Косметик» подал в суд на мэрию Магнитогорска. Поводом для разбирательств послужил запрет мэрии на использование рекламной конструкции на крыше зданий.

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