Студенты из Екатеринбурга будут восстанавливать старинный храм

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Свято-Николаевский монастырь в Верхотурье восстановят студенты УрГАХУ

Свято-Николаевский монастырь в Верхотурье (Свердловская область) посетили студенты Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Уже этим летом студенты приедут в духовную столицу Урала, чтобы заняться разработкой эскизных проектов для реконструкции храмового комплекса монастыря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда Святой Екатерины.

«Реставрационные работы в монастыре еще не завершены, но ему нужна еще и реконструкция, чтобы адаптировать здание к современным условиям эксплуатации», — поделился заведующий кафедрой «Истории искусств и реставрации» УрГАХУ Михаил Голобородский.

Студенты Уральского государственного архитектурно-художественного университета летом приедут в духовную столицу Урала, чтобы заняться разработкой эскизных проектов. «Эта практика станет преддипломной и, возможно, в дальнейшем эти работы лягут в основу проектов реконструкции храмового комплекса монастыря. Реализация такой программы стала возможна благодаря сотрудничеству Фонда Святой Екатерины с университетом», — говорится в сообщении.

В 2018 году Фонд Святой Екатерины начал масштабную программу по восстановлению храмов Свято-Николаевского монастыря, которую поддержал лично губернатор Евгений Куйвашев. «Мы строим систему, которая позволит нашим местным специалистам выходить на сложные объекты сразу после обучения. В Свердловской области много зданий, которые требуют восстановления, и реставраторы очень востребованы. Эта практика — необходимый вклад в профессию», — делится директор Фонда Святой Екатерины.

Ранее URA.RU писало, что реставрация фасада храма Архангела Михаила завершена в селе Новоипатово (Свердловская область). Сейчас там идут работы по внутренней отделке помещений. Работы идут при поддержке Фонда Святой Екатерины, председателем которого является Игорь Алтушкин.

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Свято-Николаевский монастырь в Верхотурье (Свердловская область) посетили студенты Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Уже этим летом студенты приедут в духовную столицу Урала, чтобы заняться разработкой эскизных проектов для реконструкции храмового комплекса монастыря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда Святой Екатерины. «Реставрационные работы в монастыре еще не завершены, но ему нужна еще и реконструкция, чтобы адаптировать здание к современным условиям эксплуатации», — поделился заведующий кафедрой «Истории искусств и реставрации» УрГАХУ Михаил Голобородский. Студенты Уральского государственного архитектурно-художественного университета летом приедут в духовную столицу Урала, чтобы заняться разработкой эскизных проектов. «Эта практика станет преддипломной и, возможно, в дальнейшем эти работы лягут в основу проектов реконструкции храмового комплекса монастыря. Реализация такой программы стала возможна благодаря сотрудничеству Фонда Святой Екатерины с университетом», — говорится в сообщении. В 2018 году Фонд Святой Екатерины начал масштабную программу по восстановлению храмов Свято-Николаевского монастыря, которую поддержал лично губернатор Евгений Куйвашев. «Мы строим систему, которая позволит нашим местным специалистам выходить на сложные объекты сразу после обучения. В Свердловской области много зданий, которые требуют восстановления, и реставраторы очень востребованы. Эта практика — необходимый вклад в профессию», — делится директор Фонда Святой Екатерины. Ранее URA.RU писало, что реставрация фасада храма Архангела Михаила завершена в селе Новоипатово (Свердловская область). Сейчас там идут работы по внутренней отделке помещений. Работы идут при поддержке Фонда Святой Екатерины, председателем которого является Игорь Алтушкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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