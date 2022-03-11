Студенты из Екатеринбурга будут восстанавливать старинный храм

Свято-Николаевский монастырь в Верхотурье восстановят студенты УрГАХУ Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины

Свято-Николаевский монастырь в Верхотурье (Свердловская область) посетили студенты Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Уже этим летом студенты приедут в духовную столицу Урала, чтобы заняться разработкой эскизных проектов для реконструкции храмового комплекса монастыря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда Святой Екатерины.

«Реставрационные работы в монастыре еще не завершены, но ему нужна еще и реконструкция, чтобы адаптировать здание к современным условиям эксплуатации», — поделился заведующий кафедрой «Истории искусств и реставрации» УрГАХУ Михаил Голобородский.

Студенты Уральского государственного архитектурно-художественного университета летом приедут в духовную столицу Урала, чтобы заняться разработкой эскизных проектов. «Эта практика станет преддипломной и, возможно, в дальнейшем эти работы лягут в основу проектов реконструкции храмового комплекса монастыря. Реализация такой программы стала возможна благодаря сотрудничеству Фонда Святой Екатерины с университетом», — говорится в сообщении.

В 2018 году Фонд Святой Екатерины начал масштабную программу по восстановлению храмов Свято-Николаевского монастыря, которую поддержал лично губернатор Евгений Куйвашев. «Мы строим систему, которая позволит нашим местным специалистам выходить на сложные объекты сразу после обучения. В Свердловской области много зданий, которые требуют восстановления, и реставраторы очень востребованы. Эта практика — необходимый вклад в профессию», — делится директор Фонда Святой Екатерины.

Ранее URA.RU писало, что реставрация фасада храма Архангела Михаила завершена в селе Новоипатово (Свердловская область). Сейчас там идут работы по внутренней отделке помещений. Работы идут при поддержке Фонда Святой Екатерины, председателем которого является Игорь Алтушкин.

Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины

Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины

Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины

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