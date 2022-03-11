Мэр Екатеринбурга заявил об уходе из Instagram

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о том, что закрывает свою официальную страницу в Instagram «по объективным причинам». По словам мэра, теперь он будет пользоваться страницами в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
«Не так давно я создал свои аккаунты в „Одноклассниках“ и „ВКонтакте“ и свой телеграм-канал. А сегодня я по объективным причинам ухожу из Инстаграма. Буду рад продолжить знакомство и разговор с вами, делиться информацией о принимаемых решениях и изменениях в жизни Екатеринбурга и горожан на этих площадках», — написал Орлов на свое странице в Instagram.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о том, что закрывает свою официальную страницу в Instagram «по объективным причинам». По словам мэра, теперь он будет пользоваться страницами в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». «Не так давно я создал свои аккаунты в „Одноклассниках“ и „ВКонтакте“ и свой телеграм-канал. А сегодня я по объективным причинам ухожу из Инстаграма. Буду рад продолжить знакомство и разговор с вами, делиться информацией о принимаемых решениях и изменениях в жизни Екатеринбурга и горожан на этих площадках», — написал Орлов на свое странице в Instagram. Ранее Роскомнадзор начала процедуру отключения Instagram в России по требованию Генпрокуратуры РФ. Владельцы социальной сети разрешили призывать к насилию в отношении российских военных. Также Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter и заблокировал Facebook.