11 марта 2022

Мэр Екатеринбурга заявил об уходе из Instagram

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд главы Екатеринбурга Алексея Орлова микрорайона Солнечный. Екатеринбург, телефон, смартфон, орлов алексей, бубнов алексей, смартфон в руке
Алексей Орлов (справа) будет пользоваться социальной сетью «ВКонтакте» Фото:
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Блокировка Facebook и Instagram

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о том, что закрывает свою официальную страницу в Instagram «по объективным причинам». По словам мэра, теперь он будет пользоваться страницами в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Не так давно я создал свои аккаунты в „Одноклассниках“ и „ВКонтакте“ и свой телеграм-канал. А сегодня я по объективным причинам ухожу из Инстаграма. Буду рад продолжить знакомство и разговор с вами, делиться информацией о принимаемых решениях и изменениях в жизни Екатеринбурга и горожан на этих площадках», — написал Орлов на свое странице в Instagram.

Ранее Роскомнадзор начала процедуру отключения Instagram в России по требованию Генпрокуратуры РФ. Владельцы социальной сети разрешили призывать к насилию в отношении российских военных. Также Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter и заблокировал Facebook.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о том, что закрывает свою официальную страницу в Instagram «по объективным причинам». По словам мэра, теперь он будет пользоваться страницами в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». «Не так давно я создал свои аккаунты в „Одноклассниках“ и „ВКонтакте“ и свой телеграм-канал. А сегодня я по объективным причинам ухожу из Инстаграма. Буду рад продолжить знакомство и разговор с вами, делиться информацией о принимаемых решениях и изменениях в жизни Екатеринбурга и горожан на этих площадках», — написал Орлов на свое странице в Instagram. Ранее Роскомнадзор начала процедуру отключения Instagram в России по требованию Генпрокуратуры РФ. Владельцы социальной сети разрешили призывать к насилию в отношении российских военных. Также Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter и заблокировал Facebook.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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