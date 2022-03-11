Мэр Екатеринбурга заявил об уходе из Instagram

12 марта 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов (справа) будет пользоваться социальной сетью «ВКонтакте» Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о том, что закрывает свою официальную страницу в Instagram «по объективным причинам». По словам мэра, теперь он будет пользоваться страницами в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». «Не так давно я создал свои аккаунты в „Одноклассниках“ и „ВКонтакте“ и свой телеграм-канал. А сегодня я по объективным причинам ухожу из Инстаграма. Буду рад продолжить знакомство и разговор с вами, делиться информацией о принимаемых решениях и изменениях в жизни Екатеринбурга и горожан на этих площадках», — написал Орлов на свое странице в Instagram. Ранее Роскомнадзор начала процедуру отключения Instagram в России по требованию Генпрокуратуры РФ. Владельцы социальной сети разрешили призывать к насилию в отношении российских военных. Также Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter и заблокировал Facebook. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о том, что закрывает свою официальную страницу в Instagram «по объективным причинам». По словам мэра, теперь он будет пользоваться страницами в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». «Не так давно я создал свои аккаунты в „Одноклассниках“ и „ВКонтакте“ и свой телеграм-канал. А сегодня я по объективным причинам ухожу из Инстаграма. Буду рад продолжить знакомство и разговор с вами, делиться информацией о принимаемых решениях и изменениях в жизни Екатеринбурга и горожан на этих площадках», — написал Орлов на свое странице в Instagram. Ранее Роскомнадзор начала процедуру отключения Instagram в России по требованию Генпрокуратуры РФ. Владельцы социальной сети разрешили призывать к насилию в отношении российских военных. Также Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter и заблокировал Facebook.