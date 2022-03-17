Новый глава пермского СК дал первую установку подчиненным

Денис Головкин познакомился с коллегами и дал первые установки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Новый руководитель СУ СК по Пермскому краю Денис Головкин поручил коллегам тщательно отрабатывать обращения граждан, в том числе, связанные с невыплатой зарплат. Об этом URA.RU рассказал источник в ведомстве.

«Главное, на что обратил внимание [Денис Головкин во время знакомства с коллегами], это работа с обращениями граждан. Также поставлена задача в постоянном режиме отслеживать ситуацию с невыплатой зарплат», — сказал источник. Он отметил, что Головкин, как руководитель, оставил о себе приятное впечатление на первой встрече, посвященном вступлению его в должность: «думаю, что работать с ним будет приятно.

Головкин официально был назначен руководителем пермского СК 3 марта, а 16 марта — представлен коллективу ведомства, руководителям силовых структур, представителям краевой власти. Ранее он проходил службу в центральном аппарате СК, занимал руководящие должности в следственных управлениях нескольких регионов, в том числе, Кировской и Курской областей.

Должность главы СУ СКР по Пермскому краю оставалась вакантной после гибели прежнего руководителя Сергея Сарапульцева. Временно обязанности руководителя ведомства были возложены на заместителя Дмитрия Анащенко.