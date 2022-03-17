Новый глава пермского СК дал первую установку подчиненным

Новый руководитель СУ СК по Пермскому краю Денис Головкин поручил коллегам тщательно отрабатывать обращения граждан, в том числе, связанные с невыплатой зарплат. Об этом URA.RU рассказал источник в ведомстве.
«Главное, на что обратил внимание [Денис Головкин во время знакомства с коллегами], это работа с обращениями граждан. Также поставлена задача в постоянном режиме отслеживать ситуацию с невыплатой зарплат», — сказал источник. Он отметил, что Головкин, как руководитель, оставил о себе приятное впечатление на первой встрече, посвященном вступлению его в должность: «думаю, что работать с ним будет приятно.
Головкин официально был назначен руководителем пермского СК 3 марта, а 16 марта — представлен коллективу ведомства, руководителям силовых структур, представителям краевой власти. Ранее он проходил службу в центральном аппарате СК, занимал руководящие должности в следственных управлениях нескольких регионов, в том числе, Кировской и Курской областей.
Должность главы СУ СКР по Пермскому краю оставалась вакантной после гибели прежнего руководителя Сергея Сарапульцева. Временно обязанности руководителя ведомства были возложены на заместителя Дмитрия Анащенко.
Новый руководитель СУ СК по Пермскому краю Денис Головкин поручил коллегам тщательно отрабатывать обращения граждан, в том числе, связанные с невыплатой зарплат. Об этом URA.RU рассказал источник в ведомстве. «Главное, на что обратил внимание [Денис Головкин во время знакомства с коллегами], это работа с обращениями граждан. Также поставлена задача в постоянном режиме отслеживать ситуацию с невыплатой зарплат», — сказал источник. Он отметил, что Головкин, как руководитель, оставил о себе приятное впечатление на первой встрече, посвященном вступлению его в должность: «думаю, что работать с ним будет приятно. Головкин официально был назначен руководителем пермского СК 3 марта, а 16 марта — представлен коллективу ведомства, руководителям силовых структур, представителям краевой власти. Ранее он проходил службу в центральном аппарате СК, занимал руководящие должности в следственных управлениях нескольких регионов, в том числе, Кировской и Курской областей. Должность главы СУ СКР по Пермскому краю оставалась вакантной после гибели прежнего руководителя Сергея Сарапульцева. Временно обязанности руководителя ведомства были возложены на заместителя Дмитрия Анащенко.