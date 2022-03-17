Новый глава пермского СК дал первую установку подчиненным

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СУ СК по Пермскому краю Денис Головкин. Пермь, руководитель СУ СК по Пермскому краю Денис Головкин
Денис Головкин познакомился с коллегами и дал первые установки Фото:

Новый руководитель СУ СК по Пермскому краю Денис Головкин поручил коллегам тщательно отрабатывать обращения граждан, в том числе, связанные с невыплатой зарплат. Об этом URA.RU рассказал источник в ведомстве.

«Главное, на что обратил внимание [Денис Головкин во время знакомства с коллегами], это работа с обращениями граждан. Также поставлена задача в постоянном режиме отслеживать ситуацию с невыплатой зарплат», — сказал источник. Он отметил, что Головкин, как руководитель, оставил о себе приятное впечатление на первой встрече, посвященном вступлению его в должность: «думаю, что работать с ним будет приятно.

Головкин официально был назначен руководителем пермского СК 3 марта, а 16 марта — представлен коллективу ведомства, руководителям силовых структур, представителям краевой власти. Ранее он проходил службу в центральном аппарате СК, занимал руководящие должности в следственных управлениях нескольких регионов, в том числе, Кировской и Курской областей.

Должность главы СУ СКР по Пермскому краю оставалась вакантной после гибели прежнего руководителя Сергея Сарапульцева. Временно обязанности руководителя ведомства были возложены на заместителя Дмитрия Анащенко.

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Новый руководитель СУ СК по Пермскому краю Денис Головкин поручил коллегам тщательно отрабатывать обращения граждан, в том числе, связанные с невыплатой зарплат. Об этом URA.RU рассказал источник в ведомстве. «Главное, на что обратил внимание [Денис Головкин во время знакомства с коллегами], это работа с обращениями граждан. Также поставлена задача в постоянном режиме отслеживать ситуацию с невыплатой зарплат», — сказал источник. Он отметил, что Головкин, как руководитель, оставил о себе приятное впечатление на первой встрече, посвященном вступлению его в должность: «думаю, что работать с ним будет приятно. Головкин официально был назначен руководителем пермского СК 3 марта, а 16 марта — представлен коллективу ведомства, руководителям силовых структур, представителям краевой власти. Ранее он проходил службу в центральном аппарате СК, занимал руководящие должности в следственных управлениях нескольких регионов, в том числе, Кировской и Курской областей. Должность главы СУ СКР по Пермскому краю оставалась вакантной после гибели прежнего руководителя Сергея Сарапульцева. Временно обязанности руководителя ведомства были возложены на заместителя Дмитрия Анащенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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