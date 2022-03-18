Россия, Беларусь и Казахстан обнулили импортные пошлины

18 марта 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

Россия, Белоруссия и Казахстан обнулили пошлины на импорт 450 товаров Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия, Белоруссия и Казахстан обнулили импортные пошлины более чем на 450 товаров. Среди них — продовольствие, лекарства, сырье для металлургии и строительства, а также комплектующие для транспорта. «Льгота на ввоз овощей составит в среднем 10% от их стоимости. Обнуляются пошлины на компоненты для производства детского питания (скидка 5-10%), на строительные материалы (скидка 10-15%). Решения позволят не допустить дефицита критически важных товаров на рынке и снизят рост цен для конечного потребителя», — появилась информация на официальном сайте Министерства экономического развития РФ. Это означает, что между странами перечисленные товары будут импортироваться без взимания дополнительной платы за пересечение границы. Одновременно упрощены правила регистрации медицинских изделий и подтверждения страны происхождения товаров. Палата представителей Конгресса США ранее одобрила законопроект о приостановлении «нормальных торговых отношений» с Россией и Белоруссией. Теперь его должен одобрить Сенат Конгресса США. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа. Если такие меры примут, то они будут действительны вплоть до 1 января 2024 года. В этом случае американский президент Джо Байден сможет восстановить нормальные отношения с двумя странами, если они «прекратят свои агрессивные действия» по отношению к Украине, а также выполнят определенные условия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия, Белоруссия и Казахстан обнулили импортные пошлины более чем на 450 товаров. Среди них — продовольствие, лекарства, сырье для металлургии и строительства, а также комплектующие для транспорта. «Льгота на ввоз овощей составит в среднем 10% от их стоимости. Обнуляются пошлины на компоненты для производства детского питания (скидка 5-10%), на строительные материалы (скидка 10-15%). Решения позволят не допустить дефицита критически важных товаров на рынке и снизят рост цен для конечного потребителя», — появилась информация на официальном сайте Министерства экономического развития РФ. Это означает, что между странами перечисленные товары будут импортироваться без взимания дополнительной платы за пересечение границы. Одновременно упрощены правила регистрации медицинских изделий и подтверждения страны происхождения товаров. Палата представителей Конгресса США ранее одобрила законопроект о приостановлении «нормальных торговых отношений» с Россией и Белоруссией. Теперь его должен одобрить Сенат Конгресса США. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа. Если такие меры примут, то они будут действительны вплоть до 1 января 2024 года. В этом случае американский президент Джо Байден сможет восстановить нормальные отношения с двумя странами, если они «прекратят свои агрессивные действия» по отношению к Украине, а также выполнят определенные условия.