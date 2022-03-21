Заксобрание Челябинской области перекроит карту региона

Объединение муниципалитетов происходит с одобрения губернатора Алексея Текслера (фото их архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В течение ближайшей недели комитеты заксобрания Челябинской области рассмотрят три законопроекта, необходимых для образования нового муниципалитета — Коркинского округа. После этого 31 марта региональный парламент окончательно утвердит слияние нескольких территорий. Эту информацию подтвердила URA.RU глава Коркинского района Наталья Лощинина.

«Всего речь идет о трех региональных законопроектах: о статусе и границах Коркинского муниципального округа, наименованиях входящих в него территорий и названиях органов местного самоуправления. Все документы должны пройти комитеты заксобрания Челябинской области с 23 по 25 марта. Сессия областного парламента должна утвердить их 31 марта», — рассказала URA.RU Лощинина.

Далее потребуется принять закон о назначении выборов в органы власти нового муниципалитета, которые пока запланированы на сентябрь. До этого действующие администрации и депутаты поселений будут работать в обычном режиме. Идею преобразования Коркинского района в округ губернатор Алексей Текслер поддержал в августе 2019 года на встрече с жителями. Тогда же стартовал объединительный процесс, который на первых порах столкнулся с неприятием местных элит. Так, депутаты Первомайского дали согласие лишь в феврале.

Коркинский муниципальный район станет первым в области, где применят новый федеральный закон о публичной власти. Он предполагает ликвидацию советов депутатов в малых городах и поселениях, а также внутригородских районов Челябинска как самостоятельных образований.

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