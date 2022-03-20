Сетевой гигант в Перми нашел плюсы в дефиците чековой ленты

Пора переходить на электронные чеки, считают ретейлеры. Они экологичнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дивизионный директор федерального рителейтера «Лента», бывший директор пермской сети магазинов «Семья» Ксения Новикова заявила URA.RU, что с проблемой нехватки чековой ленты столкнулись сегодня многие участники рынка. Однако в глобальном смысле переход на электронные чеки, которые являются альтернативой бумажным, решает проблемы экологии.

«Ситуация некритична. Но если покупатели сознательно будут отказываться от напечатанных чеков, то это решает глобальные проблемы экологии, о которых „Лента“ заботилась и ранее. Многие покупатели пользовались этой возможностью», — заявила Новикова. Переход на электронные чеки возможен, если у покупателя подтверждена электронная почта.

Бизнесмены в Пермском крае начали массово жаловаться на кратное удорожание стоимости чековой ленты. В пермское УФАС поступило несколько обращений на эту тему. Федеральная налоговая служба на этом фоне сообщила, что не будет штрафовать бизнес за невыдачу чека. К дефициту чековой ленты могли привести перебои с поставками, связанные с санкциями в адрес России на фоне вынужденной спецоперации в Украине. Она связана с борьбой против геноцида русских на Донбассе.