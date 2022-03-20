20 марта 2022
19 марта 2022
18 марта 2022

Сетевой гигант в Перми нашел плюсы в дефиците чековой ленты

© Служба новостей «URA.RU»
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Пора переходить на электронные чеки, считают ретейлеры. Они экологичнее Фото:

Дивизионный директор федерального рителейтера «Лента», бывший директор пермской сети магазинов «Семья» Ксения Новикова заявила URA.RU, что с проблемой нехватки чековой ленты столкнулись сегодня многие участники рынка. Однако в глобальном смысле переход на электронные чеки, которые являются альтернативой бумажным, решает проблемы экологии.

«Ситуация некритична. Но если покупатели сознательно будут отказываться от напечатанных чеков, то это решает глобальные проблемы экологии, о которых „Лента“ заботилась и ранее. Многие покупатели пользовались этой возможностью», — заявила Новикова. Переход на электронные чеки возможен, если у покупателя подтверждена электронная почта.

Бизнесмены в Пермском крае начали массово жаловаться на кратное удорожание стоимости чековой ленты. В пермское УФАС поступило несколько обращений на эту тему. Федеральная налоговая служба на этом фоне сообщила, что не будет штрафовать бизнес за невыдачу чека. К дефициту чековой ленты могли привести перебои с поставками, связанные с санкциями в адрес России на фоне вынужденной спецоперации в Украине. Она связана с борьбой против геноцида русских на Донбассе.

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Дивизионный директор федерального рителейтера «Лента», бывший директор пермской сети магазинов «Семья» Ксения Новикова заявила URA.RU, что с проблемой нехватки чековой ленты столкнулись сегодня многие участники рынка. Однако в глобальном смысле переход на электронные чеки, которые являются альтернативой бумажным, решает проблемы экологии. «Ситуация некритична. Но если покупатели сознательно будут отказываться от напечатанных чеков, то это решает глобальные проблемы экологии, о которых „Лента“ заботилась и ранее. Многие покупатели пользовались этой возможностью», — заявила Новикова. Переход на электронные чеки возможен, если у покупателя подтверждена электронная почта. Бизнесмены в Пермском крае начали массово жаловаться на кратное удорожание стоимости чековой ленты. В пермское УФАС поступило несколько обращений на эту тему. Федеральная налоговая служба на этом фоне сообщила, что не будет штрафовать бизнес за невыдачу чека. К дефициту чековой ленты могли привести перебои с поставками, связанные с санкциями в адрес России на фоне вынужденной спецоперации в Украине. Она связана с борьбой против геноцида русских на Донбассе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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