Двое челябинских военных погибли в ходе спецоперации на Украине

Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Двое военных из Челябинской области, — Никита Бирилло и Владимир Бардин, — погибли в ходе спецоперации РФ на Украине. Бирилло 22 марта был похоронен со всеми воинскими почестями в Миассе, а похороны майора Бардина состоятся 23 марта в Каслях, заявили URA.RU в муниципалитетах.

«Миасс простился с военнослужащим Никитой Бирилло, героически погибшим при исполнении поставленных боевых задач в ходе специальной операции на Украине в городе Бровары Киевской области. В последний путь Никиту проводили со всеми воинскими почестями», -сообщили URA.RU в администрации Миасса.

В мэрии добавили, что во время торжественной церемонии захоронения прозвучали слова соболезнования семье, слова благодарности и низкий поклон герою. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

В Каслях готовятся проститься с майором Владимиром Бардиным. Как сообщается в официальной группе администрации района в «ВКонтакте», прощание состоится 23 марта в 11 часов дня в ДК им. И.М.Захарова, там же состоится православный обряд отпевания. Организацию проведения траурного мероприятия администрация района взяла на себя. Однако, время и дата прощания с Владимиром Бардиным могут быть изменены в связи с возможными транспортными накладками с доставкой покойного.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины, начавшаяся 24 февраля, носит освободительный характер. Российские солдаты очищают города Украины от националистов, захвативших власть в стране, и начавших бомбежку Донбасса. Мирным жителям украинских городов ничего не угрожает. Российские военные наносят удары исключительно по военным объектам.

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