Убийство таксистки в Коркино повлияет на ход выборов в 2025 году

22 ноября 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

Замполпреда Борис Кириллов заявил о необходимости учитывать «коркинский кейс» при проведении выборов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки При проведении избирательных кампаний в 2025 году в УрФО и Челябинской области необходимо учитывать «коркинский кейс». Об этом заявил заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов на встрече с политтехнологами. «Момент, который напрямую связан с электоральными кампаниями, который политические органы управления регионов видят перед собой — это ситуация в межнациональной сфере. Все хорошо изучили случай в Коркино, все хорошо знают, что это было, внимательно посмотрели на причины и следствия. Поэтому акцент на сохранение межнационального мира и согласия в рамках электоральных кампаний будет иметь для нас принципиальное значение», — сказал Кириллов. В Коркино в октябре произошло убийство таксистки, предположительно, цыганами, вызвавшими машину. После этого в городе произошли цыганские погромы, представителям этой общины пришлось временно покинуть город. Был снят с должности начальник местного отдела МВД. Мэр Наталья Лощинина ушла в отставку. В ноябре Коркино посетили сотрудники Федерального агентства по делам национальностей во главе с заместителем руководителя агентства Станиславом Бедкиным. Он заявил, что власти пытаются решать, как вопросы обеспечения дальнейшей адаптации тех граждан, которые пострадали, так и вопросы профилактики социально-опасных проявлений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При проведении избирательных кампаний в 2025 году в УрФО и Челябинской области необходимо учитывать «коркинский кейс». Об этом заявил заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов на встрече с политтехнологами. «Момент, который напрямую связан с электоральными кампаниями, который политические органы управления регионов видят перед собой — это ситуация в межнациональной сфере. Все хорошо изучили случай в Коркино, все хорошо знают, что это было, внимательно посмотрели на причины и следствия. Поэтому акцент на сохранение межнационального мира и согласия в рамках электоральных кампаний будет иметь для нас принципиальное значение», — сказал Кириллов. В Коркино в октябре произошло убийство таксистки, предположительно, цыганами, вызвавшими машину. После этого в городе произошли цыганские погромы, представителям этой общины пришлось временно покинуть город. Был снят с должности начальник местного отдела МВД. Мэр Наталья Лощинина ушла в отставку. В ноябре Коркино посетили сотрудники Федерального агентства по делам национальностей во главе с заместителем руководителя агентства Станиславом Бедкиным. Он заявил, что власти пытаются решать, как вопросы обеспечения дальнейшей адаптации тех граждан, которые пострадали, так и вопросы профилактики социально-опасных проявлений.