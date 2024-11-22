Убийство таксистки в Коркино повлияет на ход выборов в 2025 году

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Культурно-просветительский фестиваль «СВОИ – семья народов России». Екатеринбург, кириллов борис
Замполпреда Борис Кириллов заявил о необходимости учитывать «коркинский кейс» при проведении выборов Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

При проведении избирательных кампаний в 2025 году в УрФО и Челябинской области необходимо учитывать «коркинский кейс». Об этом заявил заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов на встрече с политтехнологами.

«Момент, который напрямую связан с электоральными кампаниями, который политические органы управления регионов видят перед собой — это ситуация в межнациональной сфере. Все хорошо изучили случай в Коркино, все хорошо знают, что это было, внимательно посмотрели на причины и следствия. Поэтому акцент на сохранение межнационального мира и согласия в рамках электоральных кампаний будет иметь для нас принципиальное значение», — сказал Кириллов.

В Коркино в октябре произошло убийство таксистки, предположительно, цыганами, вызвавшими машину. После этого в городе произошли цыганские погромы, представителям этой общины пришлось временно покинуть город. Был снят с должности начальник местного отдела МВД. Мэр Наталья Лощинина ушла в отставку.

В ноябре Коркино посетили сотрудники Федерального агентства по делам национальностей во главе с заместителем руководителя агентства Станиславом Бедкиным. Он заявил, что власти пытаются решать, как вопросы обеспечения дальнейшей адаптации тех граждан, которые пострадали, так и вопросы профилактики социально-опасных проявлений.

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При проведении избирательных кампаний в 2025 году в УрФО и Челябинской области необходимо учитывать «коркинский кейс». Об этом заявил заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов на встрече с политтехнологами. «Момент, который напрямую связан с электоральными кампаниями, который политические органы управления регионов видят перед собой — это ситуация в межнациональной сфере. Все хорошо изучили случай в Коркино, все хорошо знают, что это было, внимательно посмотрели на причины и следствия. Поэтому акцент на сохранение межнационального мира и согласия в рамках электоральных кампаний будет иметь для нас принципиальное значение», — сказал Кириллов. В Коркино в октябре произошло убийство таксистки, предположительно, цыганами, вызвавшими машину. После этого в городе произошли цыганские погромы, представителям этой общины пришлось временно покинуть город. Был снят с должности начальник местного отдела МВД. Мэр Наталья Лощинина ушла в отставку. В ноябре Коркино посетили сотрудники Федерального агентства по делам национальностей во главе с заместителем руководителя агентства Станиславом Бедкиным. Он заявил, что власти пытаются решать, как вопросы обеспечения дальнейшей адаптации тех граждан, которые пострадали, так и вопросы профилактики социально-опасных проявлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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