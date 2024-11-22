Популярные российские соцсети придумали необычное поздравление в честь Дня матери

VK установит в Москве и Петербурге арт-объекты в виде сердец в честь Дня матери
© Служба новостей «URA.RU»
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ВКонтакте подготовил спецпрограмму на День Матери
ВКонтакте подготовил спецпрограмму на День Матери Фото:

Компания VK подготовила специальные мероприятия в честь Дня матери, которые пройдут с 23 по 25 ноября в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили URA.RU в пресс-службе соцсети. В эти дни на улицах городов появятся арт-объекты в виде сердец, символизирующих «мамин лайк» — самый важный лайк в соцсетях под любым фото или постом.

«В период с 23 по 25 ноября в Москве и Санкт-Петербурге компания разместит арт-объекты — символы маминого лайка, самого важного лайка под любым фото или постом в соцсети», — говорится в сообщении. Эти арт-инсталляции разместят в центральных частях городов, и каждый желающий сможет с ними сфотографироваться. Участникам акции предложат не только фотосессию с арт-объектами, но и подарят яркие стикерпаки.

Кроме этого, на платформе VK Видео будет доступна специальная подборка фильмов о материнстве, а также запланирован выпуск подкаста с участием мам-писательниц и их детей, которые поделятся историями о творчестве. Также к участию в празднике присоединились «Одноклассники». Они выпустят специальный выпуск шоу «Чур, ты мама!», где отец на сутки останется с детьми, а если справится без помощи жены, семья выиграет приз. Конкурс пройдет под наблюдением семейного психолога Николая Пашкова. В честь праздника также выйдет видеоролик с мамами-блогерами, и 24 ноября будут опубликованы истории мам особенных детей в группе «Социальные проекты» в ОК.

День Матери в этом году состоится 24 ноября. В Челябинске в честь этого дня телебашня будет украшена огнями в виде сердечек и букетов незабудок. 

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Компания VK подготовила специальные мероприятия в честь Дня матери, которые пройдут с 23 по 25 ноября в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили URA.RU в пресс-службе соцсети. В эти дни на улицах городов появятся арт-объекты в виде сердец, символизирующих «мамин лайк» — самый важный лайк в соцсетях под любым фото или постом. «В период с 23 по 25 ноября в Москве и Санкт-Петербурге компания разместит арт-объекты — символы маминого лайка, самого важного лайка под любым фото или постом в соцсети», — говорится в сообщении. Эти арт-инсталляции разместят в центральных частях городов, и каждый желающий сможет с ними сфотографироваться. Участникам акции предложат не только фотосессию с арт-объектами, но и подарят яркие стикерпаки. Кроме этого, на платформе VK Видео будет доступна специальная подборка фильмов о материнстве, а также запланирован выпуск подкаста с участием мам-писательниц и их детей, которые поделятся историями о творчестве. Также к участию в празднике присоединились «Одноклассники». Они выпустят специальный выпуск шоу «Чур, ты мама!», где отец на сутки останется с детьми, а если справится без помощи жены, семья выиграет приз. Конкурс пройдет под наблюдением семейного психолога Николая Пашкова. В честь праздника также выйдет видеоролик с мамами-блогерами, и 24 ноября будут опубликованы истории мам особенных детей в группе «Социальные проекты» в ОК. День Матери в этом году состоится 24 ноября. В Челябинске в честь этого дня телебашня будет украшена огнями в виде сердечек и букетов незабудок. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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