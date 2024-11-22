Челябинцы, не купившие билеты на Поезд Деда Мороза, увидят бесплатную программу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поезд Деда Мороза. Пермь, дед мороз и снегурочка, поезд деда мороза
Бесплатная программа пройдет на перроне Фото:

Жители Челябинска, которые не успели купить билеты на Поезд Деда Мороза, могут посетить бесплатную праздничную программу и площадки для свободного доступа. Об этом URA.RU рассказали 22 ноября в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«Тем, кто не успел купить билет на посещение резиденции Деда Мороза, предлагаем прийти на бесплатную праздничную программу и посетить площадки для свободного доступа. В том числе вагон-лавку с фотокупе и вагон-ресторан с блюдами северной кухни, мастер-классы на вокзале», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЮУЖД.

В ведомстве признали, что из-за популярности проекта билеты на него ежегодно раскупают за несколько минут. Об этом ранее URA.RU рассказали читатели, которые не успели купить билеты на посещение резиденции Деда Мороза и в «Кукольный театр». «Предлагаем также следить за обновлениями на сайте РЖД в связи с возможным возвратом билетов», — добавили на железной дороге.

Продажа билетов на посещение Поезда Деда Мороза, который приедет в Челябинск 22 декабря, открылась 22 ноября в 11:00 местного времени. Билеты разобрали буквально за пять минут. Ранее на аналогичную проблему пожаловались жители Кургана.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Челябинска, которые не успели купить билеты на Поезд Деда Мороза, могут посетить бесплатную праздничную программу и площадки для свободного доступа. Об этом URA.RU рассказали 22 ноября в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «Тем, кто не успел купить билет на посещение резиденции Деда Мороза, предлагаем прийти на бесплатную праздничную программу и посетить площадки для свободного доступа. В том числе вагон-лавку с фотокупе и вагон-ресторан с блюдами северной кухни, мастер-классы на вокзале», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЮУЖД. В ведомстве признали, что из-за популярности проекта билеты на него ежегодно раскупают за несколько минут. Об этом ранее URA.RU рассказали читатели, которые не успели купить билеты на посещение резиденции Деда Мороза и в «Кукольный театр». «Предлагаем также следить за обновлениями на сайте РЖД в связи с возможным возвратом билетов», — добавили на железной дороге. Продажа билетов на посещение Поезда Деда Мороза, который приедет в Челябинск 22 декабря, открылась 22 ноября в 11:00 местного времени. Билеты разобрали буквально за пять минут. Ранее на аналогичную проблему пожаловались жители Кургана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...