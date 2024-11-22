Челябинцы, не купившие билеты на Поезд Деда Мороза, увидят бесплатную программу

22 ноября 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Бесплатная программа пройдет на перроне Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Челябинска, которые не успели купить билеты на Поезд Деда Мороза, могут посетить бесплатную праздничную программу и площадки для свободного доступа. Об этом URA.RU рассказали 22 ноября в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «Тем, кто не успел купить билет на посещение резиденции Деда Мороза, предлагаем прийти на бесплатную праздничную программу и посетить площадки для свободного доступа. В том числе вагон-лавку с фотокупе и вагон-ресторан с блюдами северной кухни, мастер-классы на вокзале», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЮУЖД. В ведомстве признали, что из-за популярности проекта билеты на него ежегодно раскупают за несколько минут. Об этом ранее URA.RU рассказали читатели, которые не успели купить билеты на посещение резиденции Деда Мороза и в «Кукольный театр». «Предлагаем также следить за обновлениями на сайте РЖД в связи с возможным возвратом билетов», — добавили на железной дороге. Продажа билетов на посещение Поезда Деда Мороза, который приедет в Челябинск 22 декабря, открылась 22 ноября в 11:00 местного времени. Билеты разобрали буквально за пять минут. Ранее на аналогичную проблему пожаловались жители Кургана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинска, которые не успели купить билеты на Поезд Деда Мороза, могут посетить бесплатную праздничную программу и площадки для свободного доступа. Об этом URA.RU рассказали 22 ноября в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «Тем, кто не успел купить билет на посещение резиденции Деда Мороза, предлагаем прийти на бесплатную праздничную программу и посетить площадки для свободного доступа. В том числе вагон-лавку с фотокупе и вагон-ресторан с блюдами северной кухни, мастер-классы на вокзале», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЮУЖД. В ведомстве признали, что из-за популярности проекта билеты на него ежегодно раскупают за несколько минут. Об этом ранее URA.RU рассказали читатели, которые не успели купить билеты на посещение резиденции Деда Мороза и в «Кукольный театр». «Предлагаем также следить за обновлениями на сайте РЖД в связи с возможным возвратом билетов», — добавили на железной дороге. Продажа билетов на посещение Поезда Деда Мороза, который приедет в Челябинск 22 декабря, открылась 22 ноября в 11:00 местного времени. Билеты разобрали буквально за пять минут. Ранее на аналогичную проблему пожаловались жители Кургана.