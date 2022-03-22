В «Синема Парк» в ТРЦ «Алатырь» посещаемость упала после отмены западных премьер Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге в кинотеатре «Синема Парк» ТРЦ «Алатырь» проведут собрание, в ходе которого решать, как строить работу в условиях сократившегося списка иностранных фильмов. Об этом сообщил источник, близкий к информации.

«Будет собрание по идеям [возврата премьерных российских картин прошлых годов]. Хотим придумать что-нибудь с новыми фильмами, может быть какой-то эксклюзив запустим», — сообщил инсайдер. Ранее он рассказывал, что в планах кинотеатра вновь показать фильм «Дуэлянт» в формате IMAX.

Решение вернуть на большой экран российские картины прошлых лет пришло после того, как в кинотеатре упала посещаемость. Как рассказывает инсайдер, фильмы популярных западных кинокомпаний пользовались большей популярностью, чем российские картины. Сейчас новые иностранные фильмы не выходят в прокат из-за санкций, а о кино из России мало кто знает, потому как они не рекламируются. «Люди приходят и не понимают, о чем идет речь. Все время спрашивают: „Что это за фильм?“ Неизвестные производители, неизвестное кино, поэтому посещаемость резко просела», — сообщил источник.

Ранее российский кинопрокатчик «Централ партнершип» заявил, что в российских кинотеатрах вновь покажут кассовые картины «Холоп», «Движение вверх» и «Батя», а также «Брат», «Брат-2» и «Жмурки». В екатеринбургском кинотеатре «Синема Парк» в ТРЦ «Алатырь» подтвердили, что с 23 марта начнут показ культовых фильмов про Данилу Багрова уральского режиссера Алексея Балобанова. Решение о возврате российских фильмов было принято после того, как представители компании Warner Bros отменили премьеру «Бэтмена», которая была назначена на 2 марта. Позже о приостановке проката фильмов сообщили Walt Disney Company, Universal Pictures и Sony Pictures.

Санкции стали ответом на решение президента РФ Владимира Путина провести спецоперацию на Украине, направленную на демилитаризацию и денацификацию республики. Глава государства подчеркивал, что задачей России является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.

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