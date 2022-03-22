В Кремле оценили ход спецоперации на Украине

23 марта 2022 в 00:17 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что спецоперация идет в соответствии с целями Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, операция преследует серьезные цели, поэтому никто с самого начала не рассчитывал, что она займет пару дней. «Никто с самого начала не думал, что [спецоперация на Украине] займет пару дней», — сказал Песков в интервью телеканалу CNN. Пресс-секретарь подчеркнул, что это «серьезная операция с серьезными целями», которая идет строго в соответствии с поставленными заранее планами и задачами. Песков также напомнил, что целью спецоперации не является оккупация Украины. «Российские военные не бьют по гражданским целям», — пояснил он. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что этот шаг был вынужден — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Путин заявил, что спецоп ерация будет остановлена после того, как Киев признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус. В Кремле неоднократно подчеркивали, что в планах у России нет оккупации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спецоперация на Украине идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, операция преследует серьезные цели, поэтому никто с самого начала не рассчитывал, что она займет пару дней. «Никто с самого начала не думал, что [спецоперация на Украине] займет пару дней», — сказал Песков в интервью телеканалу CNN. Пресс-секретарь подчеркнул, что это «серьезная операция с серьезными целями», которая идет строго в соответствии с поставленными заранее планами и задачами. Песков также напомнил, что целью спецоперации не является оккупация Украины. «Российские военные не бьют по гражданским целям», — пояснил он. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что этот шаг был вынужден — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Путин заявил, что спецоп ерация будет остановлена после того, как Киев признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус. В Кремле неоднократно подчеркивали, что в планах у России нет оккупации Украины.