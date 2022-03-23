23 марта 2022

Челябинский парламент соберется вместе после двухлетнего перерыва

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая сессия нового состава Законодательного собрания Челябинской области. Челябинск , утарбеков дамир, маска медицинская
Депутаты челябинского парламента встретятся друг с другом «вживую» второй раз за два года Фото:

Законодательное собрание Челябинской области возобновляет очный формат работы после практически двухгодичной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального парламента.

«Заседания комитетов законодательного собрания будут проходить в очном режиме. Первыми так начнут работать с 25 марта комитет по информационной политике и комитет по строительной политике. Также в очном режиме пройдет сессия ЗСО, назначенная на 31 марта», — рассказали URA.RU в пресс-службе заксобрания.

После состоявшихся в сентябре 2020 года выборов лишь первое заседание депутаты смогли провести очно, и то часть из них не смогла присутствовать, заразившись COVID-19. Второй раз попытку встретиться «вживую» сорвали аномальные морозы в феврале 2021 года. Последовавшие за ними несколько волн коронавируса окончательно увели заседания в видеоформат.

Первыми вопросами, которые депутаты рассмотрят в прежнем режиме заседаний, станут газификация, капитальный ремонт многоквартирных домов, а также объединение нескольких муниципалитетов в Коркинский округ. Создание нового муниципального образования по инициативе губернатора Алексея Текслера позволит прекратить вражду местных элит и существенно сэкономить на чиновничьем аппарате.

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Законодательное собрание Челябинской области возобновляет очный формат работы после практически двухгодичной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального парламента. «Заседания комитетов законодательного собрания будут проходить в очном режиме. Первыми так начнут работать с 25 марта комитет по информационной политике и комитет по строительной политике. Также в очном режиме пройдет сессия ЗСО, назначенная на 31 марта», — рассказали URA.RU в пресс-службе заксобрания. После состоявшихся в сентябре 2020 года выборов лишь первое заседание депутаты смогли провести очно, и то часть из них не смогла присутствовать, заразившись COVID-19. Второй раз попытку встретиться «вживую» сорвали аномальные морозы в феврале 2021 года. Последовавшие за ними несколько волн коронавируса окончательно увели заседания в видеоформат. Первыми вопросами, которые депутаты рассмотрят в прежнем режиме заседаний, станут газификация, капитальный ремонт многоквартирных домов, а также объединение нескольких муниципалитетов в Коркинский округ. Создание нового муниципального образования по инициативе губернатора Алексея Текслера позволит прекратить вражду местных элит и существенно сэкономить на чиновничьем аппарате.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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