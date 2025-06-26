Губернатор Текслер в Москве участвует в заседании генсовета «Единой России». Фото

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Алексей Текслер рассказал о предвыборной стратегии ЕР в регионе
Алексей Текслер рассказал о предвыборной стратегии ЕР в регионе Фото:
новость из сюжета
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании генерального совета «Единой России» под руководством Дмитрия Медведева. Основной темой встречи стала подготовка к Единому дню голосования в 2025 году, когда в регионе пройдут выборы в Законодательное собрание и местные органы власти.

«Партия продолжает практику открытого отбора кандидатов через предварительное голосование, которое прошло с высокой явкой. Жители выбрали кандидатов, которые представят партию на сентябрьских выборах», — написал Текслер в своем telegram-канале. 

В этом списке 74 участника СВО, которым не надо доказывать свою преданность Родине, а также их матери и жены. Глава региона заявил, что нацелил всех кандидатов на честный диалог с избирателями, напомнив о достижениях партии. Это строительство соцобъектов, газификация сел и помощь Донбассу.

Выборы назначены на три дня — с 12 по 14 сентября. Избирателям предстоит определить 60 человек, которые станут депутатами — 30 по одномандатным округам и столько же — по партийным спискам. В эти же дни пройдут выборы местных собраний депутатов в большинстве муниципалитетов региона.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании генерального совета «Единой России» под руководством Дмитрия Медведева. Основной темой встречи стала подготовка к Единому дню голосования в 2025 году, когда в регионе пройдут выборы в Законодательное собрание и местные органы власти. «Партия продолжает практику открытого отбора кандидатов через предварительное голосование, которое прошло с высокой явкой. Жители выбрали кандидатов, которые представят партию на сентябрьских выборах», — написал Текслер в своем telegram-канале.  В этом списке 74 участника СВО, которым не надо доказывать свою преданность Родине, а также их матери и жены. Глава региона заявил, что нацелил всех кандидатов на честный диалог с избирателями, напомнив о достижениях партии. Это строительство соцобъектов, газификация сел и помощь Донбассу. Выборы назначены на три дня — с 12 по 14 сентября. Избирателям предстоит определить 60 человек, которые станут депутатами — 30 по одномандатным округам и столько же — по партийным спискам. В эти же дни пройдут выборы местных собраний депутатов в большинстве муниципалитетов региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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