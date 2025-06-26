Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании генерального совета «Единой России» под руководством Дмитрия Медведева. Основной темой встречи стала подготовка к Единому дню голосования в 2025 году, когда в регионе пройдут выборы в Законодательное собрание и местные органы власти.
«Партия продолжает практику открытого отбора кандидатов через предварительное голосование, которое прошло с высокой явкой. Жители выбрали кандидатов, которые представят партию на сентябрьских выборах», — написал Текслер в своем telegram-канале.
В этом списке 74 участника СВО, которым не надо доказывать свою преданность Родине, а также их матери и жены. Глава региона заявил, что нацелил всех кандидатов на честный диалог с избирателями, напомнив о достижениях партии. Это строительство соцобъектов, газификация сел и помощь Донбассу.
Выборы назначены на три дня — с 12 по 14 сентября. Избирателям предстоит определить 60 человек, которые станут депутатами — 30 по одномандатным округам и столько же — по партийным спискам. В эти же дни пройдут выборы местных собраний депутатов в большинстве муниципалитетов региона.
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