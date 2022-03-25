Депутата из Приморья оштрафовали за фейк про армию России

25 марта 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Депутат городской думы Артема (Приморский край) Семен Сесекин оштрафован за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Суд постановил взыскать с депутата 60 тысяч рублей. «Артемовский горсуд оштрафовал на 60 тысяч рублей депутата местной думы Семена Сесекина. Причина — призывы к проведению несанкционированных публичных акций и дискредитация Вооруженных Сил РФ», — пишет «Ридус». Бывший коммунист собирается обжаловать решение суда. Депутат в начале марта опубликовал в соцсети скриншот поста омской рок-группы «Грот». На пост обратили внимание сотрудники полиции. Лингвистическая экспертиза установила, что в посте Сесекина содержался призыв к участию в противозаконной акции, хотя сам депутат в ней участия не принимал. Ранее Госдума приняла решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации России на Украине. Теперь штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. А при тяжких последствиях от фейков виновному может грозить лишение свободы от 10 до 15 лет. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что это вынужденный шаг, призванный защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что спецоперация РФ не направлена против мирного населения Украины.