27 марта 2022
25 марта 2022

Источник назвал сроки открытия пермского зоопарка

© Служба новостей «URA.RU»
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Зоопарк. Пермь, зоопарк, тигр
Зоопарк закрыли по предписанию природоохранной прокуратуры Фото:

Пермский зоопарк может открыться в конце апреля после вынужденного перерыва. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к мэрии, которая является учредителем МАУК «Пермский зоопарк».

«Лицензию на акватеррариум рассчитываем получить в ближайшее время. Все остальное планируем открыть в конце апреля. Кажется, мы сблизили позиции с прокуратурой, работаем активно над получением лицензии. Вроде понимание есть», — сообщил источник. В группе зоопарка во «ВКонтакте» уже вывесили график работы с 1 апреля.

Зоопарк закрылся для посетителей по представлению природоохранной прокуратуры 25 февраля. Надзорное ведомство заподозрило, что животные содержатся ненадлежащим образом. Не было изолятора для животных, в плохом состоянии находился санитарный блок, а большая часть вольеров были меньшей площади, чем требуют нормативы.

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Пермский зоопарк может открыться в конце апреля после вынужденного перерыва. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к мэрии, которая является учредителем МАУК «Пермский зоопарк». «Лицензию на акватеррариум рассчитываем получить в ближайшее время. Все остальное планируем открыть в конце апреля. Кажется, мы сблизили позиции с прокуратурой, работаем активно над получением лицензии. Вроде понимание есть», — сообщил источник. В группе зоопарка во «ВКонтакте» уже вывесили график работы с 1 апреля. Зоопарк закрылся для посетителей по представлению природоохранной прокуратуры 25 февраля. Надзорное ведомство заподозрило, что животные содержатся ненадлежащим образом. Не было изолятора для животных, в плохом состоянии находился санитарный блок, а большая часть вольеров были меньшей площади, чем требуют нормативы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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