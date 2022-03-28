В Челябинской области задержали трех человек, которые обманным путем вымогали деньги у жителей региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, двое из задержанных работали в группе на территории Челябинска, а еще один задержанный вымогал деньги в одиночку в Магнитогорске.
«Злоумышленники звонили южноуральцам и сообщали, что их родственники попали в серьезное ДТП, и для урегулирования конфликта просили передать им деньги. Жертвами вымогателей стали жительницы пяти районов Челябинска, которые в общей сложности отдали незнакомцам более 2,75 млн рублей. Также пострадали три женщины, проживающие в Правобережном районе Магнитогорска. Потерпевшие лишились 800 тысяч рублей на троих», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.
В ведомстве добавили, что челябинские вымогатели сейчас находятся под домашним арестом. Златоустовцу, орудующему в Магнитогорске, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По всем обстоятельствам возбуждены уголовные дела. Проверяется причастность задержанным к аналогичным преступлениям. За свои действия троих вымогателей ждет наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Двое вымогателей из Челябинска
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
Златоустовец, который вымогал деньги у жителей Магнитогорска
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
В Челябинской области задержали трех человек, которые обманным путем вымогали деньги у жителей региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, двое из задержанных работали в группе на территории Челябинска, а еще один задержанный вымогал деньги в одиночку в Магнитогорске. «Злоумышленники звонили южноуральцам и сообщали, что их родственники попали в серьезное ДТП, и для урегулирования конфликта просили передать им деньги. Жертвами вымогателей стали жительницы пяти районов Челябинска, которые в общей сложности отдали незнакомцам более 2,75 млн рублей. Также пострадали три женщины, проживающие в Правобережном районе Магнитогорска. Потерпевшие лишились 800 тысяч рублей на троих», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. В ведомстве добавили, что челябинские вымогатели сейчас находятся под домашним арестом. Златоустовцу, орудующему в Магнитогорске, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По всем обстоятельствам возбуждены уголовные дела. Проверяется причастность задержанным к аналогичным преступлениям. За свои действия троих вымогателей ждет наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.