Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области задержали трех человек, которые обманным путем вымогали деньги у жителей региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, двое из задержанных работали в группе на территории Челябинска, а еще один задержанный вымогал деньги в одиночку в Магнитогорске.

«Злоумышленники звонили южноуральцам и сообщали, что их родственники попали в серьезное ДТП, и для урегулирования конфликта просили передать им деньги. Жертвами вымогателей стали жительницы пяти районов Челябинска, которые в общей сложности отдали незнакомцам более 2,75 млн рублей. Также пострадали три женщины, проживающие в Правобережном районе Магнитогорска. Потерпевшие лишились 800 тысяч рублей на троих», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В ведомстве добавили, что челябинские вымогатели сейчас находятся под домашним арестом. Златоустовцу, орудующему в Магнитогорске, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По всем обстоятельствам возбуждены уголовные дела. Проверяется причастность задержанным к аналогичным преступлениям. За свои действия троих вымогателей ждет наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Двое вымогателей из Челябинска Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Златоустовец, который вымогал деньги у жителей Магнитогорска Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области