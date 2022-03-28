28 марта 2022

В Челябинской области задержали троих вымогателей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , депутат, чиновник, арест, судебное заседание, полиция, арестант, задержание, судебное дело
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет Фото:

В Челябинской области задержали трех человек, которые обманным путем вымогали деньги у жителей региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, двое из задержанных работали в группе на территории Челябинска, а еще один задержанный вымогал деньги в одиночку в Магнитогорске.

«Злоумышленники звонили южноуральцам и сообщали, что их родственники попали в серьезное ДТП, и для урегулирования конфликта просили передать им деньги. Жертвами вымогателей стали жительницы пяти районов Челябинска, которые в общей сложности отдали незнакомцам более 2,75 млн рублей. Также пострадали три женщины, проживающие в Правобережном районе Магнитогорска. Потерпевшие лишились 800 тысяч рублей на троих», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В ведомстве добавили, что челябинские вымогатели сейчас находятся под домашним арестом. Златоустовцу, орудующему в Магнитогорске, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По всем обстоятельствам возбуждены уголовные дела. Проверяется причастность задержанным к аналогичным преступлениям. За свои действия троих вымогателей ждет наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Двое вымогателей из Челябинска
Фото:
Златоустовец, который вымогал деньги у жителей Магнитогорска
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В Челябинской области задержали трех человек, которые обманным путем вымогали деньги у жителей региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, двое из задержанных работали в группе на территории Челябинска, а еще один задержанный вымогал деньги в одиночку в Магнитогорске. «Злоумышленники звонили южноуральцам и сообщали, что их родственники попали в серьезное ДТП, и для урегулирования конфликта просили передать им деньги. Жертвами вымогателей стали жительницы пяти районов Челябинска, которые в общей сложности отдали незнакомцам более 2,75 млн рублей. Также пострадали три женщины, проживающие в Правобережном районе Магнитогорска. Потерпевшие лишились 800 тысяч рублей на троих», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. В ведомстве добавили, что челябинские вымогатели сейчас находятся под домашним арестом. Златоустовцу, орудующему в Магнитогорске, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По всем обстоятельствам возбуждены уголовные дела. Проверяется причастность задержанным к аналогичным преступлениям. За свои действия троих вымогателей ждет наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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