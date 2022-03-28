Дело отставного генерала об изнасиловании ребенка поступило в суд

Время заседания по Гилязову и Собачеву не определено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дело генерал-майора в отставке Рамиля Гилязова и известного свердловского врача Ивана Собачева об изнасиловании несовершеннолетней поступило в Чкаловский райсуд Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Дело Гилязова и Собачева поступило в суд. В силу специфики дела заседание пройдет в закрытом режиме», — сообщил представитель пресс-службы.

По словам источника URA.RU Собачев работает заведующим отделением в Свердловском областном онкологическом диспансере.

URA.RU направило запрос в областной онкодиспансер. Ответа на момент публикации не поступало.

Сообщение о задержании Гилязова и его подельника появилось 28 марта. По информации источника, им вменяют изнасилование несовершеннолетней. В квартире, где происходило преступление, нашли алкоголь и наркотики, сообщил собеседник агентства. Личные данные подсудимых официально не разглашались.