28 марта 2022

Дело отставного генерала об изнасиловании ребенка поступило в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляция на арест Виктора Чернобровина в областном суде. Челябинск, судья, суд
Время заседания по Гилязову и Собачеву не определено Фото:

Дело генерал-майора в отставке Рамиля Гилязова и известного свердловского врача Ивана Собачева об изнасиловании несовершеннолетней поступило в Чкаловский райсуд Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Дело Гилязова и Собачева поступило в суд. В силу специфики дела заседание пройдет в закрытом режиме», — сообщил представитель пресс-службы.

По словам источника URA.RU Собачев работает заведующим отделением в Свердловском областном онкологическом диспансере.

URA.RU направило запрос в областной онкодиспансер. Ответа на момент публикации не поступало.

Сообщение о задержании Гилязова и его подельника появилось 28 марта. По информации источника, им вменяют изнасилование несовершеннолетней. В квартире, где происходило преступление, нашли алкоголь и наркотики, сообщил собеседник агентства. Личные данные подсудимых официально не разглашались.

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Дело генерал-майора в отставке Рамиля Гилязова и известного свердловского врача Ивана Собачева об изнасиловании несовершеннолетней поступило в Чкаловский райсуд Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Дело Гилязова и Собачева поступило в суд. В силу специфики дела заседание пройдет в закрытом режиме», — сообщил представитель пресс-службы. По словам источника URA.RU Собачев работает заведующим отделением в Свердловском областном онкологическом диспансере. URA.RU направило запрос в областной онкодиспансер. Ответа на момент публикации не поступало. Сообщение о задержании Гилязова и его подельника появилось 28 марта. По информации источника, им вменяют изнасилование несовершеннолетней. В квартире, где происходило преступление, нашли алкоголь и наркотики, сообщил собеседник агентства. Личные данные подсудимых официально не разглашались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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