Вице-канцлер: отказ от газа РФ поставит крест на процветании ФРГ

03 апреля 2022 в 09:56 Размер текста - 17 +

В ФРГ допустили, что газовое эмбарго поставит крест на процветании страны Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что введение эмбарго на поставки энергоносителей из РФ поставит крест на процветании страны. По его словам, в Германии отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами. «Я давал присягу и не могу рисковать процветанием своей страны. Полный отказ от поставок ресурсов из России грозит закрытием крупнейшего в мире химического концерна BASF. Если не будет половины от общего объема поставок газа, BASF может закрыться. При дефиците ресурсов существует риск миграции энергетических компаний за границу, например, в Азию», — сказал Хабек в эфире телеканала ZDF. 30 марта власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ. По словам Хабека, теперь власти будут мониторить ситуацию с газом, уточняет телеканал 360. Германия ранее отказалась выполнять ультиматум президента России Владимира Путина по оплате газа. Путин заявил, что страны, признанные Россией недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян, передает РАПСИ. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что введение эмбарго на поставки энергоносителей из РФ поставит крест на процветании страны. По его словам, в Германии отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами. «Я давал присягу и не могу рисковать процветанием своей страны. Полный отказ от поставок ресурсов из России грозит закрытием крупнейшего в мире химического концерна BASF. Если не будет половины от общего объема поставок газа, BASF может закрыться. При дефиците ресурсов существует риск миграции энергетических компаний за границу, например, в Азию», — сказал Хабек в эфире телеканала ZDF. 30 марта власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ. По словам Хабека, теперь власти будут мониторить ситуацию с газом, уточняет телеканал 360. Германия ранее отказалась выполнять ультиматум президента России Владимира Путина по оплате газа. Путин заявил, что страны, признанные Россией недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян, передает РАПСИ.