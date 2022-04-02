Вице-канцлер: отказ от газа РФ поставит крест на процветании ФРГ

Министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что введение эмбарго на поставки энергоносителей из РФ поставит крест на процветании страны. По его словам, в Германии отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами.
«Я давал присягу и не могу рисковать процветанием своей страны. Полный отказ от поставок ресурсов из России грозит закрытием крупнейшего в мире химического концерна BASF. Если не будет половины от общего объема поставок газа, BASF может закрыться. При дефиците ресурсов существует риск миграции энергетических компаний за границу, например, в Азию», — сказал Хабек в эфире телеканала ZDF.
30 марта власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ. По словам Хабека, теперь власти будут мониторить ситуацию с газом, уточняет телеканал 360. Германия ранее отказалась выполнять ультиматум президента России Владимира Путина по оплате газа. Путин заявил, что страны, признанные Россией недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян, передает РАПСИ.
Министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что введение эмбарго на поставки энергоносителей из РФ поставит крест на процветании страны. По его словам, в Германии отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами. «Я давал присягу и не могу рисковать процветанием своей страны. Полный отказ от поставок ресурсов из России грозит закрытием крупнейшего в мире химического концерна BASF. Если не будет половины от общего объема поставок газа, BASF может закрыться. При дефиците ресурсов существует риск миграции энергетических компаний за границу, например, в Азию», — сказал Хабек в эфире телеканала ZDF. 30 марта власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ. По словам Хабека, теперь власти будут мониторить ситуацию с газом, уточняет телеканал 360. Германия ранее отказалась выполнять ультиматум президента России Владимира Путина по оплате газа. Путин заявил, что страны, признанные Россией недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян, передает РАПСИ.