В Москве покажут результаты устроенных НАТО военных конфликтов. Фото

04 апреля 2022 в 22:39 Размер текста - 17 +

На выставке о НАТО показаны последствия спровоцированных альянсом конфликтов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Результаты военных конфликтов, которые спровоцировал североатлантический альянс с момента создания до наших дней покажут в Москве на выставке «НАТО. Хроника жесткости». Об этом сообщили URA.RU в Музее современной истории России, где 5 апреля откроется соответствующая экспозиция. На выставке будут показаны фотографии, документы из собрания музея периода холодной войны, а также трофеи из зоны спецоперации на Украине, представленные Минобороны России. Как сообщили в музее, они свидетельствуют о том, что альянс, созданный странами Северной Америки и Западной Европы против советского влияния, готовил Украину к агрессии на Донбассе. На выставке представлены свидетельства деятельности НАТО на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экспозиция состоит из девяти разделов и рассказывает о планах США по нападению на СССР, разработанных после окончания Второй мировой войны, военных конфликтах по всему миру, в которых участвовал альянс. На ней уделяется внимание локальным конфликтам, среди которых бомбардировки Хиросимы, Нагасаки и Югославии, конфликты в Ираке, Афганистане и Сирии. Также представлены свидетельства деятельности альянса на Украине, которые произошли после сотрудничества этой страны с НАТО. На ресурсах НАТО развивается экономика войны со всеми античеловеческими видами заработка денег: от торговли органов до киднеппинга (похищение детей), прокомментировал URA.RU открытие выставки политолог Сергей Карнаухов. Он напомнил, что по вине альянса разрушены Сирия, Ирак и Ливия. Альянс участвовал в конфликтах по всему миру Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Спецоперация на Украине наглядно показала, что НАТО является главной движущей силой тех стран, которые не видят развитие цивилизации по пути мирного прогресса и культурного восхождения человека. Нам сегодня очень важно глядя на события на Украине отдавать себе отчет в том, что там мы сталкиваемся не только и не столько с деструктивными националистическими силами, а воюем с теми, кого вырастил коллективный Запад руками альянса», — подчеркнул эксперт. По его словам, благодаря деятельности НАТО современная Украина обзавелась «фашистскими крестами, восхвалением Шухевича и Бандеры, с изнасилованием и убийствами мирных жителей». Выставка пройдет в Москве с 5 по 24 апреля в Музее современной истории России. Она подготовлена при поддержке МИД РФ, МГИМО, Российского исторического общества, ТАСС, МИА «Россия сегодня» и Ассоциации исторических парков «Россия — Моя история». Трофеи из зоны спецоперации подготовили в Минобороны РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU На выставке представлено множество карикатур на деятельность альянса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Контейнер от противотанкового комплекса NLAW производств шведской-британской компании SAAB, используемые солдатами НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU На слайдах демонстрировались этапы деятельности НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соорганизатором вставки стало Минобороны РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фрагмент корпуса боевого самолета США, сбитого над Вьетнамом Фото: Владимир Андреев © URA.RU На слайдах демонстрируется вмешательство НАТО в другие страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Результаты военных конфликтов, которые спровоцировал североатлантический альянс с момента создания до наших дней покажут в Москве на выставке «НАТО. Хроника жесткости». Об этом сообщили URA.RU в Музее современной истории России, где 5 апреля откроется соответствующая экспозиция. На выставке будут показаны фотографии, документы из собрания музея периода холодной войны, а также трофеи из зоны спецоперации на Украине, представленные Минобороны России. Как сообщили в музее, они свидетельствуют о том, что альянс, созданный странами Северной Америки и Западной Европы против советского влияния, готовил Украину к агрессии на Донбассе. Экспозиция состоит из девяти разделов и рассказывает о планах США по нападению на СССР, разработанных после окончания Второй мировой войны, военных конфликтах по всему миру, в которых участвовал альянс. На ней уделяется внимание локальным конфликтам, среди которых бомбардировки Хиросимы, Нагасаки и Югославии, конфликты в Ираке, Афганистане и Сирии. Также представлены свидетельства деятельности альянса на Украине, которые произошли после сотрудничества этой страны с НАТО. На ресурсах НАТО развивается экономика войны со всеми античеловеческими видами заработка денег: от торговли органов до киднеппинга (похищение детей), прокомментировал URA.RU открытие выставки политолог Сергей Карнаухов. Он напомнил, что по вине альянса разрушены Сирия, Ирак и Ливия. «Спецоперация на Украине наглядно показала, что НАТО является главной движущей силой тех стран, которые не видят развитие цивилизации по пути мирного прогресса и культурного восхождения человека. Нам сегодня очень важно глядя на события на Украине отдавать себе отчет в том, что там мы сталкиваемся не только и не столько с деструктивными националистическими силами, а воюем с теми, кого вырастил коллективный Запад руками альянса», — подчеркнул эксперт. По его словам, благодаря деятельности НАТО современная Украина обзавелась «фашистскими крестами, восхвалением Шухевича и Бандеры, с изнасилованием и убийствами мирных жителей». Выставка пройдет в Москве с 5 по 24 апреля в Музее современной истории России. Она подготовлена при поддержке МИД РФ, МГИМО, Российского исторического общества, ТАСС, МИА «Россия сегодня» и Ассоциации исторических парков «Россия — Моя история».