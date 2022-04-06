Репетировать парад будут 7, 12, 14, 19, 20, 21, 25, 27, 29 апреля, а также 5 и 7 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU

В связи с проведением 7, 12, 14, 19 и 21 апреля репетиции парада Победы в Великой Отечественной войне изменились маршруты общественного транспорта Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба мэрии на официальном сайте.

«7 апреля с 09:00 до 14:00 для транспорта будут закрыты следующие участки: 2-я Новосибирская улица (от Палисадной до Окружной); улица Зенитчиков (от Палисадной до Братской); улица Палисадной (от 2-й Новосибирской до Окраинной); улица Окраинной (от Палисадной до Эскадронной); улица Эскадронной (от Окраинной до 2-й Новосибирской); улица Новосибирской (от Эскадронной до 2-й Новосибирской)», — сообщает горадминистрация. Из-за ограничения движения для транспортных средств в эти дни с 9:00 до 14:00 изменены маршруты автобусов:

№ 26 с 09:00 до 14:00 укорочен до остановки «Умельцев»;

№ 030 с 09:00 до 14:00 будет ходить до остановки «Палисадная»;

№ 077 с 09:00 до 13:00 сокращен до остановки «Магазин «Клен»;

№ 81 с 09:00 до 14:00 доедет до остановки «Палисадная»;

№ 53 с 09:00 до 14:00 поедет по улицам Окружной, Титова и Братской. Обратный маршрут пройдет по улице Военной.

Репетиции утром проведут 7, 12, 14, 19 и 21 апреля, а ночные — 20, 25, 27, 29 апреля, а также 5 и 7 мая. Ранее URA.RU составило подробную карту перекрытий из-за репетиций парада в честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

URA.RU