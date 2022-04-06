В Екатеринбурге ради парада изменили автобусные маршруты. Карта

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Парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, военная техника, военная техника на марше, парад победы 9мая, парад победы, площадь 1905года, 9мая
Репетировать парад будут 7, 12, 14, 19, 20, 21, 25, 27, 29 апреля, а также 5 и 7 мая Фото:

В связи с проведением 7, 12, 14, 19 и 21 апреля репетиции парада Победы в Великой Отечественной войне изменились маршруты общественного транспорта Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба мэрии на официальном сайте.

«7 апреля с 09:00 до 14:00 для транспорта будут закрыты следующие участки: 2-я Новосибирская улица (от Палисадной до Окружной); улица Зенитчиков (от Палисадной до Братской); улица Палисадной (от 2-й Новосибирской до Окраинной); улица Окраинной (от Палисадной до Эскадронной); улица Эскадронной (от Окраинной до 2-й Новосибирской); улица Новосибирской (от Эскадронной до 2-й Новосибирской)», — сообщает горадминистрация. Из-за ограничения движения для транспортных средств в эти дни с 9:00 до 14:00 изменены маршруты автобусов:

  • № 26 с 09:00 до 14:00 укорочен до остановки «Умельцев»;
  • № 030 с 09:00 до 14:00 будет ходить до остановки «Палисадная»;
  • № 077 с 09:00 до 13:00 сокращен до остановки «Магазин «Клен»;
  • № 81 с 09:00 до 14:00 доедет до остановки «Палисадная»;
  • № 53 с 09:00 до 14:00 поедет по улицам Окружной, Титова и Братской. Обратный маршрут пройдет по улице Военной.

Репетиции утром проведут 7, 12, 14, 19 и 21 апреля, а ночные — 20, 25, 27, 29 апреля, а также 5 и 7 мая. Ранее URA.RU составило подробную карту перекрытий из-за репетиций парада в честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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В связи с проведением 7, 12, 14, 19 и 21 апреля репетиции парада Победы в Великой Отечественной войне изменились маршруты общественного транспорта Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба мэрии на официальном сайте. «7 апреля с 09:00 до 14:00 для транспорта будут закрыты следующие участки: 2-я Новосибирская улица (от Палисадной до Окружной); улица Зенитчиков (от Палисадной до Братской); улица Палисадной (от 2-й Новосибирской до Окраинной); улица Окраинной (от Палисадной до Эскадронной); улица Эскадронной (от Окраинной до 2-й Новосибирской); улица Новосибирской (от Эскадронной до 2-й Новосибирской)», — сообщает горадминистрация. Из-за ограничения движения для транспортных средств в эти дни с 9:00 до 14:00 изменены маршруты автобусов: Репетиции утром проведут 7, 12, 14, 19 и 21 апреля, а ночные — 20, 25, 27, 29 апреля, а также 5 и 7 мая. Ранее URA.RU составило подробную карту перекрытий из-за репетиций парада в честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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