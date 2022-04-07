Семья не знала, что Кирилл участвует в спецоперации (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

19-летний солдат из Качканара Кирилла Побежимов, погибший на Украине, не хотел волновать семью и скрывал свое участие в спецоперации. Об этом URA.RU рассказала мама бойца Светлана Сергеева.

«Кирилл учился на кадета и еще тогда решил, что пойдет служить по контракту. После школы он ушел в армию, попал в мотострелковые войска под Ленинградом, был гранатометчиком. Последний раз сын выходил на связь 27 февраля: успокаивал меня, что все хорошо, что их эшелон выдвинулся под Курск укреплять границу. Я думаю, он мог сказать неправду, чтобы не волновать меня», — со слезами рассказала Светлана Сергеева.

Когда Кирилл месяц не выходил на связь, взволнованная мать отправилась в военкомат — узнать, что с сыном. «Военком разговаривал со мной час, поддерживал, говорил, что все будет в порядке. Потом я узнала, что спустя несколько часов им пришло сообщение из части — Кирилл погиб. Военком мне рассказывал, что не спал всю ночь, мучился, что именно мне придется получить эту страшную весть», — говорит Светлана.

Кирилл Побежимов погиб 25 марта в Харьковской области в селе Малая Рогань во время минометного обстрела. Посмертно юный свердловчанин награжден орденом Мужества. 13 апреля ему должно было исполниться 20 лет.

Спецоперация на Украине проходит вынужденно. По заявлению президента РФ Владимира Путина, действия российских войск на этой территории направлены на денацификацию и демилитаризацию, об оккупации речи не идет. Наступательные действия ВС России осуществляются на различных направлениях. Уже освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Кремль оценивал потери в рядах российской армии на Украине как «значительные» и назвал их «трагедией». При этом, по официальным данным, потери ВСУ в разы больше и колоссальны не только убитыми и ранеными, но также пленными и дезертирами.

Кирилл окончил кадетскую школу-интернат Фото: семейный архив Кирилла Побежимова

Кирилл на выпускном балу Фото: семейный архив Кирилла Побежимова

Парень служил по контракту Фото: семейный архив Кирилла Побежимова

Кирилл был гранатометчиком Фото: семейный архив Кирилла Побежимова

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