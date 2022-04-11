Екатеринбуржцы рассказали, как обхитрили корпорацию Apple

Горожане смогли вновь воспользоваться банковскими картами в Apple Pay с помощью лайфхака Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Чтобы продолжать пользоваться бесконтактными платежами системы Apple Pay, необходимо «потерять» и разблокировать свой смартфон. Лайфхаком поделились с telegram-каналом «Екатское чтиво» находчивые екатеринбуржцы.

«Ловите лайфхак как пользоваться Apple Pay в России: открываем сайт iCloud в раздел „Найти iPhone“ или в приложение „Локатор“, включаем „Режим пропажи“ и сразу же разблокируем устройство (вводим пароль); подтверждаем вход в Apple ID, после этого вам придут уведомления от приложения Wallet о готовности ваших карт», — говорится в посте канала.

Уточняется, что такая схема работает только с картами, которые были добавлены после блокировки и действует в течение нескольких часов. Однако после этих шагов со смартфона снимается гарантия.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ запретил использование банковских карт систем Mastercard и Visa через сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. В течение некоторого времени у россиян была возможность оплачивать смартфонами с помощью карты российской банковской системы «Мир», но позднее корпорация Apple запретила оплачивать и ими. Такие меры были предприняты вследствие западных санкций в ответ на спецоперацию РФ на Украине — Mastercard и Visa заявили о приостановке деятельности на территории России.

Специальная операция проходит с 24 февраля. Ее основной целью стал процесс по демилитаризации и денацификации территории Украины, в ходе которого мирные жители ДНР и ЛНР должны быть освобождены от блокадного режима, заверяет российский президент Владимир Путин.

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